A un mes del fallecimiento de su mamá, Olivia Peralta comparte unas conmovedoras palabras

Olivia Peralta se encuentra viviendo un momento agridulce. Por un lado está en la dulce espera de su tercera hija, la primera con Justin Morgan Cooper, mientras que por otro ha sufrido la durísima pérdida de su madre. Apenas hace un mes, solo unos días después de dar a conocer su embarazo, compartía a través de redes sociales la terrible noticia de la partida de su madre, la señora, Olivia García Leyva. En un conmovedor homenaje ha tomado la decisión de llamar a su tercera hija en su honor y ahora con el corazón en la mano, un mes después, ha decidido escribir un sentido mensaje de reflexión en su cuenta de Instagram.

“Hoy se cumple un mes de que mi mami partió y me siguen llegando momentos de mucha tristeza. Les debo confesar que una de las frustraciones más grandes que tengo es pensar que mi bebé Oli no va a conocer lo maravillosa de abuela que era mi mamá”, comienza el texto que acompañó de una imagen en la que aparece con su madre, “Sí, le contaremos quién fue, pero no hay palabras que le hagan justicia a una mujer con tanta resiliencia, fuerza, integridad, alegría y complicidad”.

“Agradecida por su paso aquí y por haberme dado vida, educación y muchas herramientas emocionales, la recuerdo desde mi alma. También le agradezco los hermanos que me dejó, que ahora nos hemos unido todavía más de lo que éramos. Creo que no hay mejor legado que dejar una familia unida”, continúa Oli en su mensaje.

“Ay mi mami, ¡toda una doña! ¡Ella triunfó! Que tengan bonito día y gracias por haberme leído, yo en la expresión encuentro mucha liberación”, finalizó el texto que resultó tan emotivo como el mensaje con el que quiso compartir la partida de su madre hace unas cuantas semanas.

Con la pérdida tan fresca, hace un par de semanas, tomaba su cuenta de Instagram para hacer un recuento a través de fotografías de la vida profesional de su mamá como actriz, quien apareció en algunos capítulos de la famosa serie El Chavo del Ocho. “Me dicen lo orgullosos que están de mi fortaleza, pero de pronto prefiero que solamente me abracen, porque mantenerme fuerte ha sido realmente una labor titánica. La extraño, sus llamadas en las que se instalaba sabroso a chismear y a mí me urgía colgar, su complicidad, sus porras por mi libertad…ay mujerón que me tocó de madre. Bien lo dice la película Life Itself: ‘go give me a beautiful life’ y eso haré. Acepto con amor que ya no esté físicamente aquí, pero ¡ah jijo! Lo mucho y profundo que la extraño”, escribía.

