Por qué la visita del papá de Inés Gómez Mont a su trabajo fue tan significativa

El programa de Hoy de este viernes tuvo un significado muy especial para Inés Gómez Mont. La guapa conductora estuvo invitada en el programa que ha visitado en varias ocasiones las últimas semanas, pero lo que pocos sabían es que detrás de cámaras se encontraba alguien muy especial para ella, su papá. El señor Gómez Mont acompañó a su hija al trabajo en un gesto por demás significativo para Inés, quien ha confesado en más de una ocasión que su familia no quería que se dedicara a la televisión. Es así como después de años de trabajo y de varios éxitos que este viernes se convirtió en la primera ocasión en la que el señor veía a su hija en acción y al parecer se lo pasó de lo mejor.

“Quiero compartirles un momento muy especial para mí. Mi papá nunca me había acompañado a trabajar, jamás había ido conmigo a un foro y hoy fue su primera vez después de muchos años de carrera. Me sentí muy especial de que haya aceptado mi invitación, creo que ya me perdono por ser su hija rebelde que se dedicó a la televisión jajajaja ¡Ufff estoy muy feliz! Te amo papi, el abuelo pepegrillo”, escribió Inés junto a una fotografía que refleja a la perfección el feliz momento familiar.

Que si Inés apapachó a su papá, su ‘comadre’ Galilea Montijo no se quedó atrás. La tapatía dio un gran beso al señor, quien posó con ella para una fotografía junto a la que Inés escribió: “Jajajaja por eso dice que eres su consentida”.

La llegada de Inés a la televisión no fue una sencilla. “(Mi papá) se enojó cuando le dije que yo no quería ser abogada, él como buen abogado penalista quería que su hija se dedicada a lo mismo, pero resultó que no”, contó a Fernanda Familiar para después narrar cómo fue que cuando decidió salir en la tele su familia le retiró parcialmente su apoyo. “Soy la única dedicada a la tele, empecé en derecho, pero después opté por salirme de la carrera. Realmente lo que quería era periodismo y no me arrepiento, creo que lo hice en buen momento. Estoy rodeada de abogados y me siento muy orgullosa de mi familia y de lo que han hecho y seguirán haciendo, tendrán mi apoyo absoluto en todo lo que hagan. Pero también estoy orgullosa de lo que he logrado”, explicó Inés.

