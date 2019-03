Galilea Montijo explica por qué no apareció con Atala Sarmiento en Hoy

Ha pasado casi un año desde que Atala Sarmiento dejó Tv Azteca y comenzó a aparecer en los programas de Televisa. Entre ellos, una de sus primeras apariciones en televisión fue en el programa Hoy. De aquella visita se comentó mucho que Atala apareció con los conductores masculinos del show e incluso, Sarmiento ha hablado sobre la ausencia de las titulares del programa. Lo que no había sucedido sino hasta ahora es que Galilea Montijo explicara por qué prefirió no formar parte de ese segmento que tanto dio de qué hablar en su momento.

De lo más abierta y cercana, Galilea Montijo estaba en entrevista en el programa de radio de Flor Rubio cuando se le cuestionó sobre el programa Hoy. Con muy buen humor, la conductora respondió simpáticamente sobre aquellos rumores de que ella y Andrea Legarreta son las que toman las decisiones. “Tenemos jefes a los cuales hay que respetar, hay una empresa que es la que decide”, dejó claro Gali cuando uno de los colaboradores le dijo que si ella podía decidir a quién entrevistar, como sucedió con el caso de Atala.

“Ah no pérame…Hay cosas, es como si ya me diste tanto en el cachete derecho, ¿por qué te voy a poner el izquierdo en mi casa? Pues no…Yo se lo dije a Magda, ‘A ver Magda, perdón, pero se va a armar un desastre aquí porque, cuando tú no le das la bienvenida a alguien a tu casa, ¿quién es la grosera? Pues la de la casa, ¿no?’ Hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo como en esa y solamente un poquito de respeto para mi persona”, dijo muy fiel a su personalidad honesta Galilea.

Cuando le preguntaron si había tomado esta decisión porque tenía memoria, respondió: “Yo creo que hay una cosa que se llama dignidad en la vida. A la gente se le olvida cuando te hizo daño, a mí no…Ni siquiera rencorosa soy pero hay cosas…Por ejemplo, a mí me pasó con Inés Gómez Mont”. Esto sirvió de pretexto para que Galilea contara cómo se ha vuelto tan cercana de su ‘comadre’.

“Inés era amiga de mi marido antes de que yo conociera a mi marido…pero Inés en su momento me habló y me dijo: ‘Yo quiero echarme un tequila contigo porque hablé muy mal de ti sin conocerte y no sabes cómo me he arrepentido’”, narró la conductora de Hoy. La conductora dejó claro que sabe perfecto cuando tienes que dar una nota y es necesario ‘meter cuchillito’, pero que hay cosas que no son necesarias. Galilea cuenta que todo el tema con Inés comenzó con un comentario que hizo de Pedrito Sola, a quien ella esa misma noche llamó para pedir una disculpa.

Eso sí, dejó claro: “Hay gente con la que digo no vamos a ser amigas…Hay gente con la que no me interesa ni ser compañera ni ser amiga ni nada…Hay cosas en las que yo no decido. Pero, hablaste tanto de mí, dijiste tanto de mí. Yo vi llorar a mi mamá, yo vi llorar a mi abuela, que en paz descanse…Hay cosas que no se olvidan…A mi casa…no le voy a abrir la puerta a alguien que me ha hecho tanto daño”.

