¡Qué voz! Chantal Andere cantando como nunca te imaginaste

Siendo hija de una de las actrices más reconocidas de la pantalla mexicana, no es de extrañar que Chantal Andere posea un talento nato en la actuación. Esta guapa mujer se ha preparado y ha logrado hacerse de una exitosa carrera en el teatro y la televisión. Es sabido que la protagonista del musical El beso de la mujer araña también tiene habilidades para el canto, sin embargo no es común que las presuma fuera de los escenarios. Pero al estar entre amigas las cosas son distintas, y eso pasó recientemente, cuando al asistir a una fiesta de cumpleaños se contagió del ambiente y no pudo evitar cantar. En solitario y en coro, Chantal sacó a relucir su gran voz apasionadamente, sorprendiendo a todos los presentes. Maldita primavera y A todo pulmón fueron dos de los temas con los que se lució esta mujer; haz click en el video para revivir este momento.