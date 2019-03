George Clooney se deshace en halagos para Harry y Meghan

Aunque no se sabía de una relación entre ellos antes de la boda real, después de haber recibido la codiciada invitación, Amal y George Clooney entablaron una bonita amistad con el Príncipe Harry y Meghan Markle. Se dice que los Duques de Sussex viajaron a la residencia italiana del actor el verano pasado y hace unas semanas, Amal estuvo detrás del baby shower que las amigas de la Duquesa organizaron para Meghan. Por lo que no ha sido extraño que durante su visita por Gran Bretaña, George se haya deshecho en halagos para los Duques de Sussex.

Fue durante su visita a Good Morning Britain que George habló un poco sobre sus nuevos amigos. “Ella es una mujer joven muy amable y lista e inteligente”, dijo sobre Meghan, mientras que de los Duques comentó: “Son verdaderamente una encantadora pareja maravillosa”. Eso sí, el actor no perdió la oportunidad de hablar sobre los muchos comentarios que se han dado alrededor de la pareja. “La mayoría (de la atención en la prensa) puedes ignorarla y no ponerle atención, pero a veces no es amable”, dijo.

Una vez más, George consideró apropiado el defender a Meghan ante las críticas, algo que había hecho públicamente hace un par de semanas. “Creo que es un poco injusto a veces. He visto cómo la prensa se te voltea de alguna manera por razones ridículas y por casi nada y me parece un poco injusto ya que ella no ha hecho nada sino vivir su propia vida”. La primera ocasión en la que George vio la necesidad de alzar la voz en defensa de Meghan fue hace unas semanas cuando se dio a conocer una carta que la Duquesa escribió a su padre. En aquel entonces señaló que se le había “vilificado” y que se estaba acosando a una mujer de entonces siete meses de embarazo.

Al parecer, esta amistad con Harry y Meghan ha hecho que George y Amal se acerquen un poco más a la Familia Real británica. Apenas hace unos días, los esposo asistían al Palacio de Buckingham para asistir a una recepción del Prince’s Trust, en donde tuvieron la oportunidad de platicar un poco con el Príncipe Carlos. Cuando el protagonista de Ocean’s Eleven fue cuestionado sobre este evento, muy simpáticamente, George bromeó al respecto: “Carlos se puso muy loco y empezó a bailar sobre las mesas…Estaba sorprendido de ver eso. Tenía tan buenos pasos de baile. Sir Tom Jones cantó lo que fue divertido. De hecho, fue una gran noche”.

