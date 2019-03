El Angelique Challenge, el divertido giro que le dio Sebastián Rulli al error de su novia

El fin de semana las estrellas de Televisa se dieron cita en un mismo lugar para una entrega de premios, derrochando glamour al por mayor. Entre las guapas actrices que acudieron al evento en la Ciudad de México destacó Angelique Boyer, quien al final de la noche se fue a casa con uno de los galardones. Pero no fue sólo eso lo que hizo que esta guapa mujer acaparara las miradas, sino tu impacante look. La intérprete de origen francés apostó por un espectacular vestido dorado con pedrería y transparencias, no obstante hubo un pequeño error con su outfit, ¡se lo puso al revés! Este tropiezo dio mucho de qué hablar, pues a decir de algunos, la famosa mostró de más su estilizada figura. Angelique tomó lo sucedido con buen sentido del humor y como ella, también su novio Sebastián Rulli. El galán de telenovelas fue más allá, y sacando a relucir su faceta más bromista, fue uno de los iniciadores del ya popular Angelique Challenge. Junto a su hijo Santiago, este atractivo actor se sumó al reto que está inundando las redes sociales; haz click en el video para ver de qué se trata.