La hija de Luke Perry y su firme respuesta a quienes la critican: 'No me voy a sentar en mi cuarto a llorar'

La partida de Luke Perry puso en el ojo público a la familia del actor, en especial a su hija Sophie, quien en días pasados manifestó su dolor por la repentina partida de su padre el pasado 4 de marzo. Con sinceridad, la joven expresó primero su sentir con un mensaje en redes sociales, poco después de regresar a los Estados Unidos procedente de Malawi, en donde realizaba un voluntariado. Sin embargo, la ola de reacciones ha sido inmediata, e incluso hay quienes han criticado la actitud que la chica de 18 años ha asumido desde que ocurriera este lamentable episodio. Por esa razón, ella misma se ha tomado un tiempo para alzar la voz y defenderse de sus detractores, dando una sincera explicación en la que asegura que seguirá adelante, siempre de buen ánimo y dispuesta a superar cada obstáculo.

Las críticas hacia Sophie también derivaron por los coloridos atuendos que ha llevado últimamente, en medio de un proceso de duelo que no la ha limitado a exponer cada una de sus opiniones. “Desde que murió mi padre he recibido mucha atención en la red y la mayoría ha sido positiva, pero, por supuesto, algunas personas no pueden ser amables. Y aquí estoy para decir que no pedí esta atención, no pedí que me lazaran al centro de la atención virtual, y aunque no pretendo ofender a nadie, tampoco voy a hacer caso a las necesidades y creencias de alguien más…”, escribió en una publicación que dio a conocer en su cuenta de Instagram.

Sophie ahondó en sus declaraciones para defender ese rasgo de su personalidad que ha sido duramente criticado en medio del duelo por el que atraviesa, aunque asegura que apostará por ser feliz y continuar con su vida. “Tengo 18 años, digo palabrotas como un marinero y a veces visto como una p… Y apoyo causas que quizá ustedes no. Y lo que es más importante, voy a reír y voy a sonreír y vivir una vida normal. Sí, estoy herida y triste y llorando por lo que le pasó a mi padre. Es la peor cosa que me ha pasado en la vida y estoy destrozada por eso, pero no me voy a sentar en mi habitación a llorar días tras día hasta que el internet considere que eso es lo correcto y que lo haga de otra manera…”.

Y para concluir con su mensaje, Sophie hizo una petición a quienes no están conformes con sus actitudes, poniendo de frente lo que su padre hubiera querido para ella. “Si ustedes hubieran conocido a mi papá, sabrían que él no hubiera querido que lo hiciera (llorar y quedarse en casa). Así que tú tampoco deberías. Y para aquellos que tratan de avergonzarme por mi lenguaje y mi guardarropa, y más desagradable, por mi proceso de duelo, haznos un favor a los dos y deja de seguirme. Es una pérdida de tiempo para ambos”, finalizó.

Tras publicar estas palabras, las muestras de apoyo por parte de los usuarios comenzaron a llegar, incluso las de algunos famosos como Tori Spelling, quien aplaudió la valentía de Sophie para enaltecer su postura y dar respuesta a sus detractores. Apenas el 8 de marzo, y con motivo del Día de la Mujer, ella también posó orgullosa junto a su madre, recordando que si bien su papá fue una súper estrella, Minnie es una de las mujeres que la ha ayudado a salir adelante, siempre orgullosa de la familia en la que le tocó crecer.