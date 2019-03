Tienes que ver a Chicago, la hija de Kim Kardashian, caminando a la perfección en tacones

No se puede hablar de la familia Kardashian sin hacer referencia a la moda y el glamour. Los integrantes de este mediático clan se han convertido en todo un referente de estilo y tal parece que estas cualidades están en su ADN. La prueba más reciente de lo anterior la ha dado Chicago, la hija más pequeña de Kim Kardashian y Kanye West. Aunque apenas tiene un año de edad, esta adorable niña ya ha dado señas de que será toda una fashionista, pues mientras su mamá sacaba ropa y zapatos de su clóset, espontáneamente se puso un par de stilettos y comenzó a desfilar como toda una experta. La celeb no daba crédito al ver a su niña tan pequeña y tan estilosa, y finalmente optó por darle un lujoso minibolso para darle gusto a Chi complementar su improvisado look. Haz click en el video para ver esta simpática escena de Chicago caminando en tacones.