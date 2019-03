¿El anillo pa' cuándo? Jennifer Lopez y Alex Rodriguez están comprometidos

Los rumores que durante meses resonaron por fin se hicieron realidad… y después de 2 años de relación, Jennifer Lopez causó todo un furor en las redes al compartir el emotivo momento que vivió junto a su novio, Alex Rodriguez, quien le propuso matrimonio durante sus vacaciones más recientes en Las Bahamas.

¿La mejor manera de revelar este inolvidable momento? Con una foto que publicó en su cuenta de Instagram a mitad del día en la que aparece la mano de su prometido de 43 mientras sostiene la de la famosa de 49, quien presumió una de las joyas más impactantes de Hollywood de todos los tiempos: un anillo rectangular con un gran diamante en corte esmeralda, el cual es considerado como uno de los diseños más elegantes -y lujosos- que cualquier novia podría desear.

Ver esta publicación en Instagram ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el 9 de Mar de 2019 a las 5:34 PST

Y aunque Jennifer solo acompañó la tierna postal con varios emojis en forma de corazón, Alex abrió más su corazón no solo compartiendo la misma imagen, con la frase "Dijo que sí", pues una noche antes dio una pequeña pista del gran amor que siente por la cantante al publicar un poema de Bianca Sparacino en sus historias de Instagram, el cual trataba sobre las almas gemelas. "Un alma gemela no es alguien que te complementa. No, un alma gemela es alguien que te inspira a que tú te complementes. Un alma gemela es alguien que te ama con tanta convicción, y tanto corazón, que es casi imposible que dudes que tan capaz eres de convertirte exactamente en lo que siempre has querido ser".

¿Lo curioso? Es que, a pesar de que el impresionante anillo sorprendió a miles, la propuesta se veía venir desde siempre, pues la pareja se ha convertido en una de las más admiradas y no solo por el gran carisma que ambos poseen, sino por hacer casi todo juntos -desde el ejercicio, ir de compras e incluso hacer dietas extremas-, pero sobre todo por apoyarse mutuamente en cada proyecto así como triunfo que tienen. "Están de vacaciones y se comprometieron hoy", reveló Ron Berkowitz, representante de Alex a People, mientras que otra fuente secreta afirmó que tanto la pareja como sus amigos están de júbilo. "Todos están súper felices por los dos".

Eso sí… la popularidad del dúo no solo hizo que paralizaran las redes, ganando más de 2 millones de 'me gusta' en sus fotos de Instagram, pues también ya tienen una invitada asegurada: Ellen Degeneres, quien era la única etiquetada en la imagen que la cantante mostró, pidiéndole ser su acompañante en su enlace con el humor que tanto la caracteriza. "Sí. Seré tu dama de honor". Otros famosos en felicitarla fueron Ryan Seacrest, Khloé Kardashian, Gwen Stefani, Sarah Hyland, Rita Ora, entre otros más dejando en claro algo…. que si el anillo estuvo así de impactante… ¡el festejo lo será aún más!

