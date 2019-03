Paulina Peña explica qué opina de los perfiles que hacen de ella en redes sociales Paulina Peña aclara la situación con respecto a los perfiles falsos que existen de ella en la plataforma de Instagram

Paulina Peña Pretelini suele hacer uso de sus redes sociales para compartir alguno de los momentos que vive día a día con su familia y amigos, pero ahora utilizó su cuenta de Instagram para aclarar una situación que tenía a sus seguidores confundidos y es que la joven explicó que solo existía una cuenta suya oficial y que las demás eran perfiles falsos.

Todo comenzó porque la primogénita de Enrique Peña Nieto confesó que había estado recibiendo varios avisos por parte de sus seguidores que ella estaba ignorando varios de sus mensajes por lo que la joven expresó que la cuenta a la que habían estado mandando ciertas publicaciones se trataba de un perfil falso: “Aprovechando, mucha gente me escribe y me pregunta que porque tengo dos cuentas, que me escriben por ahí y pues es que en realidad yo solo tengo una cuenta y es esta…”.

Seguido Paulina aclaró que esas otras cuentas no tenían malas intenciones debido a que varios de sus seguidores habían creado cuentas en las que publicaban mensajes de apoyo y cariño lo cual agradecía enormemente: “Existen cuentas con mi nombre de niñas y gente increíble que sube fotos mías y siempre les agradezco, pero solo quiero que sepan que si necesitan comunicarse conmigo es vía esta cuenta, no todas las demás”.

Al hacer esta declaración varios de sus seguidores comenzaron a mandarle mensajes acerca de lo mal que estaban haciendo estas personas por a veces pretender ser ella, pero Paulina rápidamente expresó que no se trataba de algo malicioso, sino que al contrario se sentía muy agradecida por tener el apoyo de sus fans que hacían cuentas dedicadas a ella: “Calma, no son cuentas que lo hacen con mala intención. Si hay cuentas de fans y también son admiradoras, pero no tienen nada en contra de mí y no lo hacen por molestarme. Al contrario, yo hablo con ellas y siempre les agradezco y son lo máximo”.

Para concluir con este comunicado a través de su cuenta de Instagram, Paulina aclaró que todo esto surgió porque no dejaba de recibir mensajes en lo que las personas le avisaban que había varias cuentas que se parecían a la de ella: “Comento esto porque hay gente que me dice que me habló por Instagram y pues no porque a mí nunca me llegó nada, por eso quiero aclarar que solo hay una cuenta oficial”, dijo entonces.