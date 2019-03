Yalitza Aparicio y su inspirador mensaje en Plaza Sésamo: ‘Si puedo imaginarlo, puedo lograrlo’ Yalitza Aparicio junto a Abby Caddaby expresan un inspirador mensaje para aquellas niñas que quieran cumplir sus sueños

Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, Yalitza Aparicio participó en un video para Plaza Sésamo en el cual la famosa quiso conmemorar tan especial festejo con un inspirador mensaje que viene junto con su experiencia de formar parte de una de las películas que ha logrado que la representación de las mujeres sea reconocida internacionalmente.

Fue con un corto video en el que la famosa conmovió al público y es que no dejó de enfatizar lo importante de creer en uno mismo y no dejar que los demás te digan que no puedes hacerlo, sino que lo único que necesitas es tener las fuerzas para seguir llevando a cabo tus sueños.

Yalitza participó el video junto con uno de los personajes de la reconocida serie infantil, el hada Abby Cadabby, en donde ambas comenzaron a hablar acerca del trayecto que la interprete de Cleo había realizado desde su participación en tan reconocida película y no faltó mencionar la oportunidad que había tenido la famosa de viajar por distintas partes del mundo y conocer las distintas culturas que enriquecen cada país.

Seguido ambas comenzaron a hablar acerca de la importancia de nunca darse por vencidas y menos cuando tienes un sueño que quieres cumplir, por lo que Yalitza expresó un conmovedor mensaje que hizo referencia a el trayecto que ella había logrado durante los últimos meses: “Si crees en ti y luchas por tus sueños podrás hacerlo”.

Pero esto no fue todo ya que Yalitza cerró con broche de oro este video hecho inspirar a las niñas pequeñas con la confesión de que si nunca te dejas vencer y continúas creyendo en lo que quieres ser, estos sueños se cumplirán solo tienes que confiar en ti para hacerlo: “Si puedo imaginarlo, puedo lograrlo”.

Yalitza ha recorrido un largo camino desde su participación en la película de Roma y ha sido su papel de Cleo que ha causado que las mujeres se sientan inspiradas e identificadas debido a su fortaleza de salir adelante en aquellas adversidades que la vida le presenta, pero lo que Yalitza ha demostrado es que los sueños no son imposibles si no dejas de tener confianza, amor y esperanza en ti mismo y fue algo inspirador que realizara este video para inspirar a aquellas niñas que quieran seguir un trayecto como el suyo.