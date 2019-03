Sofía Castro de Angélica Rivera: ‘La mujer más importante de mi vida’

A lo largo de los años, Sofía Castro se ha mantenido como la incondicional de su madre, Angélica Rivera. Siempre cariñosa y efusiva cuando se trata de hablar de su mamá, no es raro que Sofía use las redes sociales para hacer homenaje a la exprimera dama. Es por esto que no ha sorprendido que el Día de la Mujer fuera el pretexto perfecto para que la joven actriz tomara su cuenta de Instagram para dedicar un emotivo mensaje a Angélica, reconociendo su papel en su vida.

VER GALERÍA

Sofía compartió una de las fotografías más especiales en las que aparece con su mamá a través de sus historias de Instagram con el mensaje: “Soy una mujer fuerte porque me crio una mujer fuerte”. En la parte superior de la fotografía continuó: “La mujer más importante de mi vida. Mi guerrera invencible”. Ésta no es la primera ocasión en la que Sofía deja claro que Angélica es la gran guía en su vida, hay que recordar que la joven tiene un tatuaje de una gaviota en la muñeca haciendo referencia a aquel apodo que su madre cobrara en su participación en la telenovela Destilando Amor.

Sofía publicó un mensaje muy similar el pasado 14 de febrero cuando utilizó la misma fotografía para hacer un conteo de sus ‘valentines’. En aquel entonces, su padre, José Alberto Castro, sus hermanas -Fernanda y Regina- y sus medios hermanos -Alejandro, Paulina y Nicole Peña-, también fueron parte de la emotiva mención.

VER GALERÍA

Siguiendo los pasos de su hermana mayor, Fernanda Castro también quiso conmemorar este Día de la Mujer con un mensaje haciendo honor a su mamá, pero también lo completó con Sofía y Regina. “Son mi razón de existir y las mujeres más admirables”, escribió junto a una fotografía que no se había visto de madre e hijas tomada durante el desfile de Dolce & Gabbana en la Ciudad de México, en el que las cuatro fueron invitadas especiales de la noche.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Las hermanas Castro envían cariñosos mensajes a Nicole Peña

Los Peña, Angélica Rivera y ‘El Güero’ Castro, los ‘valentines’ de Sofía Castro

Aunque sus lugares de residencia las tienen lejos físicamente, Angélica Rivera y sus hijas son incondicionales. Las chicas hacen siempre un esfuerzo para reunirse, como hace unas semanas cuando Sofía llevó a Reina a visitar Disney en Los Ángeles, en donde vive Angélica. De momento, la joven actriz se encuentra en México porque está trabajando en la producción de El Último Dragón, mientras que Fernanda vive en Boston en donde asiste a la Universidad de Berklee.

VER GALERÍA