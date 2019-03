Inspirada por una pasión, así honrará María Levy la memoria de su madre

El recuerdo de Mariana Levy sigue muy presente entre sus seres queridos, sobre todo en su hija María, quien guarda un cariño muy especial por ella. Y a poco tiempo de que se cumpla un aniversario más de su partida, la joven ya tiene alguna idea de cómo le gustaría recordar a su madre, quien falleció un 29 de abril de 2005, tras sufrir un asalto cuando se disponía a disfrutar una salida familiar. Con toda sinceridad, la también modelo confesó que todavía es necesario afinar algunos detalles y tener mayor claridad sobre lo que tendrá planeado para ese día, sin embargo, es probable que tenga algo preparado inspirado en una de sus más grandes pasiones: la fotografía.

Recientemente, María estuvo de viaje por Asia, destino en el cual capturó imágenes espectaculares de su recorrido, mismas que podrían ser el pretexto para rendir un homenaje a su mamá. “Voy a hacer una expo de foto, de mis fotos de este viaje, y yo creo que ahí una partecita obviamente está involucrada a celebrar la vida de mi mamá, pero todavía no sé en qué fechas lo voy a hacer, ya se acerca y no he pensado en nada particular…”, contó para las cámaras del programa televisivo Hoy.

En ese espacio, la joven abrió su corazón para compartir otro de sus secretos: el regalo más significativo que le dejó Levy, y el cual atesora como parte esencial de las memorias que conforman su vida. “Tengo unos diarios que me escribió cuando nací y hasta que se fue, todos los meses de mi vida: ‘hoy aprendiste a decir mamá… eso es así lo más preciado que tengo’”, contó. De esta manera, María recuerda como su madre estuvo muy pendiente de lo que ocurrió durante sus primeros años, antes de que su circunstancia cambiara de un momento a otro.

Y más allá de todo, María sabe que lo más importante en este momento es mantener una buena relación con sus seres queridos, por eso se ha mantenido cercana a su padre, Ariel López Padilla, y a su abuela, Talina Fernández. “A mi papá lo veo bastante y a mi abuela también. Fui a comer con ella ayer y con mi papá la semana pasada. Estamos en comunicación constante y todo bien…”, agregó durante la charla con Hoy. A la par, expresó sus firmes razones para mantenerse al margen de los conflictos por los que ha atravesado su familia. “Hay temas tan importantes de los cuales sí vale la pena hablar, invertir nuestro tiempo y platicar y cosas que son preocupaciones que van a trascender muchísimo más que andar hablando que si se enojó, que si se peleó…”.

María fue contundente con sus palabras, cuando en otro instante de su charla con los medios de comunicación, como tenía mucho que no ocurría, explicó cómo recuerda en este momento a su mamá, quien está muy presente en su día a día. “Pasó de su forma física a ser parte de todo… dejó algo en mí que es su amor”, aseguró para las cámaras de Televisa Espectáculos.