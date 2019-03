¿Quién es la nueva mujer con la que se ha visto a Tristan Thompson, ex pareja de Khloé Kardashian?

Hace unos días la relación de Khloé Kardashian con Tristan Thompson, padre de su hija, atravesó por uno de sus peores momentos. Lo anterior debido a un desliz del basquetbolista con Jordyn Woods, la mejor amiga de Kylie Jenner, hermana menor de Koko. Tras el escándalo que suscitó esta situación, muchos hubieran esperado que el estadounidense se alejara del ojo público para evitar nuevas polémicas. No obstante, los paparazzi no han descansado y en su intento por seguir la vida del atleta, lo descubrieron cerca de una misteriosa mujer, de la que ahora ya se sabe la identidad.

Luego de que Jordyn reconociera haber besado a Tristan, y que Khloé lanzara enérgicos mensajes al respecto en redes sociales, distintos medios empezaron a especular sobre que el jugador de los Cavaliers se habría refugiado en los brazos de una guapa mujer. Ayer, TMZ publicó fotos de Thompson muy cercano a una joven caminando por las calles de Brooklyn, en Nueva York, el martes pasado. En las instantáneas se ve al basquetbolista sonriente junto a la morena, de quien de momento se desconocía su identidad.

Curiosos por lo que podría ser una nueva conquista de Tristan, algunos medios se dieron a la tarea de investigar de quién se trataba y el Daily Mail al parecer ya dio con su identidad. Según el diario británico, el nombre de esta misteriosa mujer es Karizma Ramirez y es una modelo de 28 años nacida en Los Ángeles. De acuerdo a estos reportes, no sería la primera vez que esta joven ha salido con la estrella de la NBA, sino la segunda, desde que Thompson y Khloé se separaron. La primera vez fue una cita doble la semana pasada con un compañero del basquetbolista, y la segunda fue el martes en una cena de dos en el restaurante Nobu, en la Gran Manzana.

El Daily Mail precisó además que no es la primera vez que se vincula a Karizma con una celebridad, pues en 2013 ya se le había visto con el cantante Chris Brown, incluso cuando éste aún se encontraba en una relación con Rihanna. Según dicho medio, Ramirez conoció al intérprete estadounidense mientras trabajaba como camarera en un club en Nueva York. Entre sus supuestos romances también se señaló a otro basquetbolista, Shane Larkin, de los Nets de Brooklyn, con quien circularon algunas selfies en 2015.

Aunque Thompson no ha oficializado que esté saliendo con Karizma, muchos ya lo dan por hecho y esperan alguna reacción por parte de Khloé, su ex pareja. Luego de que la estrella de Keeping Up With The Kardashians arremetiera en Twitter contra Jordyn por su indiscreción con el basquetbolista, cambió un poco el tono de sus palabras para responsabilizar al atleta: “Jordyn no es culpable de la ruptura de mi familia. Esto fue culpa de Tristan”, acusó en un enérgico mensaje en esta red social.

