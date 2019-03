PRIMICIA Osvaldo de León ha vuelto a ser papá El actor y Victoria Camacho han recibir a su tercer bebé en común

Fue apenas hace dos años y medio cuando Osvaldo de León y Victoria Camacho celebraron el nacimiento de sus mellizas, Olivia y Azzul, y ahora la feliz pareja ha dado la sorpresa con la llegada de un nuevo integrante a su familia. Sin que se supiera que los orgullosos padres estaban esperando un nuevo bebé, la pareja anunció que recibió a un pequeño varón el pasado 7 de marzo en el New York Hospital, en la ciudad en la que desde hace unos años residen. El bebé llegó al mundo a las 2:30 am, pesando 7.2 libras (alrededor de 3.2 kilogramos) para traer más alegría a la familia De León y será presentado próximamente en las páginas de ¡HOLA! tal como sucedió tras el nacimiento de sus hermanas mayores.

VER GALERÍA

En octubre del 2016, dos meses después de la llegada de sus mellizas, Osvaldo y Victoria las presentaban en nuestras páginas y compartían la enorme felicidad de convertirse en padres, algo que están viviendo nuevamente. “Es uno de los momentos más felices de mi vida, me siento completa como mujer, madre y esposa, y agradezco a Dios y a la vida esta oportunidad de permitirme estar aquí. Ser mamá es algo demasiado fuerte, ahora no concibo la vida sin él o sin nuestras dos hijas. Azzul y Olivia llegaron a complementarnos”, decía emocionada Victoria, quien ahora tiene en sus brazos a su nuevo bebé, el primer varón para ella.

VER GALERÍA

Ante la llegada de sus mellizas, Osvaldo estuvo en todo momento junto a su mujer, algo que seguramente han vuelto a vivir como pareja. “Él fue mi fortaleza porque tuvimos un parto difícil, además tenía mucho miedo porque no me sentía bien físicamente. Que él estuviera ahí me dio mucha tranquilidad”, narraba en nuestras páginas en el 2016 Victoria al recordar los duros momentos que vivieron al enfrentarse a la llegada prematura de sus niñas, que tuvieron que permanecer algunos días más en el hospital a la salida de su madre.

La llegada de este bebé ha sido toda una sorpresa, sobre todo porque Osvaldo y Victoria se han enfocado en desarrollar su carrera en Estados Unidos, en donde radica con su familia. En aquella plática de hace unos años, Osvaldo y Victoria nos hablaban de sus planes como familia, que aunque en aquel momento no vislumbraban un nuevo integrante daban algunas pistas de esta llegada pues la feliz mamá dejaba ver lo enamorada que estaba del papel de padre del actor. “Osvaldo ya tiene a Teo y ahora están las dos nenas, así que ya somos una familia de cinco. Creo que así estamos bien, él es un excelente hombre con quien podría tener más bebés, pero queremos darles amor y tiempo de calidad”, respondía Victoria.

VER GALERÍA