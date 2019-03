Dayanara Torres, exesposa de Marc Anthony, habría roto su compromiso

Entre mensajes crípticos en redes sociales, se dio a conocer la ruptura del compromiso Dayanara Torres con el empresario Louis D’Esposito. La noticia tomó por sorpresa a muchos, dado que la ex Miss Universo y exesposa del cantante Marc Anthony se encuentra a la mitad de una difícil lucha contra el cáncer. Apenas noviembre del año pasado la pareja había confirmado sus planes de llegar al altar, pero dadas las circunstancias actuales todo apunta a que seguirán por caminos diferentes.

Según dio a conocer People en Español, al parecer la pareja de Dayanara no estaba lista para enfrentar la difícil situación con la que se encuentra lidiando la ex reina de belleza. “Su prometido, le dijo ‘es too much para mí’”, reveló una fuente cercana a Torres a dicho medio. “Le dijo que tenía mucho trabajo y que era demasiado para él”, agregó. La publicación también refirió que esta situación habría afectado además al círculo más cercano de la puertorriqueña.

Aunque no se ha referido directamente a la ruptura, Dayanara ha compartido algunos mensajes en redes sociales que a decir de sus fans confirman lo sucedido. “Fíjate en las personas que hacen un esfuerzo por permanecer en tu vida", escribió Torres en su cuenta de Instagram, en una foto de sí misma y sin etiquetar a nadie. La modelo, con quien Marc Anthony estuvo casado entre 1993 y 2003, compartió este post poco después de que empezaran a circular los reportes sobre su separación de Louis.

El cariño de los fans de Dayanara no se hizo esperar, y de inmediato cientos de sus seguidores comentaron su publicación enviándole mensajes de apoyo. La Miss Universo 1993 no les fue indiferente y les contestó con emojis de corazones y de besos. También algunos famosos le dedicaron palabras de aliento. “¡Dale guerrera! Te amamos con todo”, escribió la conductora cubana Lili Estefan. Este miércoles, Dayanara volvió a tomar sus redes, dejando ver que ante la situación difícil que enfrenta tiene una mirada positiva. “Me enfoco en las cosas buenas”, escribió la puertorriqueña al compartir en Instagram una foto de un ramo de flores. “En lo único que vale la pena. Te admiro”, comentó su compatriota, la modelo Zuleyka Rivera.

El pasado 4 de febrero, Dayanara sorprendió a sus fans al anunciar que le había sido diagnosticado una terrible enfermedad. “Les cuento la triste noticia de que tengo cáncer en la piel, melanoma, por un área y un lunar que apareció y que no le presté atención”, dijo la ex Miss Universo en un video que publicó en Instagram. También detalló entonces que había sido su pareja quien la había recomendado ir al médico. “Mi prometido Louis que me suplicó mil veces que hiciera la cita, me hizo una cita y después de una biopsia y una segunda cirugía este pasado martes, los resultados son positivos”, contó. No obstante, pese a lo que se ha dicho en los medios sobre la supuesta ruptura, ninguno de los dos lo ha confirmado ni desmentido.

