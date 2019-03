North West muestra sus mejores pasos al ritmo de la música de su papá

Después de una complicada semana, los Kardashian mostraron un frente unido el fin de semana. La familia casi al completo se reunió en una iglesia de Calabasas este domingo, en un servicio religioso que tuvo una participación especial de Kanye West. El momento más especial de esta reunión se dio cuando North West, la hija mayor de Kim Kardashian y el músico, subió al escenario con su padre y se dejó llevar por el ritmo del grupo de gospel encabezado por Kanye. La pequeña de cinco años mostró que está completamente acostumbrada a ser el centro de atención y derritió a más de uno con su interpretación de la música religiosa. Por supuesto, Kim documentó el momento a través de su cuenta de Twitter, pero no fue la única, Kendall Jenner hizo lo propio y hasta Kris Jenner -que no pudo estar en este servicio- prometió que no se perderá el próximo al ver el especial instante que vivió su familia. ¿Quieres verlo? Haz click en el video.