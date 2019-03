Tras reaparecer con su ex, Ben Affleck habla de su cercanía con Jennifer Garner

Parecía que su historia de amor había terminado, pero Ben Affleck sorprendió al aparecer el día de ayer con Lindsay Shookus. El romance del actor con la productora de Saturday Night Live llegó a su fin el agosto pasado, pero parece que han decidido darse una segunda oportunidad. Desde su separación, en varias ocasiones se había rumorado una posible reconciliación pero no ha sido sino hasta anoche cuando decidieron hacer oficial este reencuentro apareciendo juntos en la proyección de Triple Frontier en Nueva York.

Lo cierto es que la pareja no quiso posar junta sobre la alfombra roja, en la que se vio a Ben muy galante en solitario frente a los reflectores, pero no pudieron evitar que las cámaras curiosas los capturaran a su llegada al lugar. Según People, además de llegar juntos al evento, asistieron como pareja a la after party de la producción de Netflix en la que Affleck es el protagonista. Solo dos días antes de esta aparición, se les había visto juntos por las calles de la Gran Manzana. Eso sí, la misma publicación estadounidense habla de que más que una reconciliación, se trata de una cercana amistad.

Al parecer, Ben ha decidido tener amistosas relaciones con sus exparejas, para muestra, su cercanía con la madre de sus hijos y exesposa, Jennifer Garner. Como parte de la promoción de esta cinta, Ben fue entrevistado en el show Today en el que Hoda Kotb le preguntó si todavía podía decir que quería a Jennifer, a lo que sin dudarlo respondió: “Por supuesto, ella es maravillosa”. Sin ningún reparo, Affleck habló de la cercanía con la actriz: “Alguien que es la madre de tus hijos, ellos van a ser lo más importante, (su mamá es) la persona central de su vida y eso es bueno”.

Abierto a hablar de su vida personal, Affleck continuó: “Espero ser un muy buen papá. En verdad me esfuerzo mucho. Soy afortunado de que tienen una gran mamá y ayuda mucho a asegurarse de que compartamos la paternidad de la mejor manera posible. Los papás son tan importantes para los chicos y es nuestra responsabilidad estar ahí para ellos, estar presente, estar conscientes, estar atentos, ser parte de sus vidas…estar tan involucrados como las madres”.

Y a pesar de que suele acaparar los titulares por cuestiones de corazón, Ben ha dejado claro que Violet de 13 años, Seraphina de 10 y Samuel de 7 son su principal motor. “Esa es la preocupación central de mi vida, sabes, la meta de mi vida es lo que amo hacer. Es lo que me hace feliz y el resto de las cosas simplemente caen por sí mismas”, continuó al referirse a su relación con sus hijos.

