Khloé Kardashian se retracta de las declaraciones hacia Jordyn: ‘Esto fue culpa de Tristan’ Khloé Kardashian sorprende a sus seguidores en Twitter al retractar las declaraciones que hizo en contra de Jordyn Wood

Tras los problemas que surgieron al momento de revelarse la infidelidad de Tristan Thompson hacia Khloé Kardashian, esta fuerte noticia sacudió a la familia y más aún cuando la implicada en el problema Jordyn Wood habló públicamente acerca de la situación, hecho que le molestó a la mamá de True por lo que no dudó en expresar por redes sociales fuertes opiniones negativas que especificaban que la culpa la tenía Jordyn, pero lo más sorprendente es que Khloé declaró recientemente que se arrepentía de lo que había dicho acerca de la mejor amiga de Kylie.

Fue a través de Twitter que la estrella de Keeping Up With The Kardashians expresó acerca de lo difícil que fue la semana y que finalmente quería hacer unas aclaraciones con todo lo que había dicho anteriormente acerca de Tristan y Jordyn. Lo que más sorprendió al público es que Khloé se disculpó por todo lo que había expresado a través de su cuenta y que su elección de palabras para hablar acerca de la situación no había sido la manera correcta.

“Esta ha sido una semana horrible y sé que todo el mundo está harto de oír hablar de todo esto (como yo). Soy una montaña rusa de emociones y he dicho cosas que no debería haber dicho. Tristan engañándome y humillándome, no fue tan chocante como la primera vez”, fue como comenzó Khloé Kardashian su comunicado a través de su Twitter para hablar acerca del drama que la ha rodeado durante toda esta semana.

Continuó al confesar que toda esta situación la hirió profundamente debido a que alguien cercana a ella estaba involucrada, pero que se retractaba de todo lo que había dicho acerca de Jordyn ya que la persona a la que hay que culpar de toda esta situación es Tristan: “Lo que ha sido más duro y doloroso es ser lastimado por alguien tan cercano a mí. Alguien a quien amo y trato como una hermana pequeña. Pero Jordyn no es culpable de la ruptura de mi familia. Esto fue culpa de Tristan”.

Al principio de la semana, Khloé a través de una serie de tweets expresó que Jordyn había arruinado su vida y era la causante de que ahora True tuviera una familia que jamás se podrá recuperar de todo esto. Esta opinión causó controversia entre sus seguidores porque fue su manera de expresarse que dio alusión que a pesar del tema tan fuerte que sacudió a la familia Kardashian, Tristan no tenía la culpa de nada de lo sucedido.

Khloé concluyó su comunicado con un mensaje que conmovió a varios, debido a que la famosa admitió que tratará de seguir adelante con una actitud positiva con la ayuda de su familia, amigos y de su adorable hija True: “Tengo que seguir adelante con mi vida y contar mis bendiciones, mi familia, mi salud y mi hermosa bebé True”.