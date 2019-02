Odalys Ramírez y Pato Borghetti celebran su aniversario con románticos mensajes

El tiempo se pasa volando cuando se está con la persona amada, y eso es justo lo que están viviendo Odalys Ramírez y Pato Borghetti. Con un nuevo bebé en camino, esta feliz pareja se encuentra celebrando el aniversario de su amor, ocho años juntos en los que estos famosos han vivido un sinfín de momentos inolvidables. Los conductores no pudieron evitar dedicarse románticos mensajes en redes sociales, haciendo público el gran afecto que los une y que los ha mantenido juntos durante todo este tiempo.

La primera en celebrar su aniversario fue Odalys, quien compartió en su cuenta de Instagram un sentido mensaje a su pareja. “Ocho años juntos, ocho años de amor, carcajadas, apoyo y de convertirme en la mejor versión de mí”, escribió la conductora en su publicación que incluyó un video con el recuento de algunos de los bellos momentos que ha vivido junto a Pato. “No hay palabras. Gracias por tu entrega, gracias por la hermosa familia que hemos formado”, continuó Ramírez en su post, haciendo alusión al papel que ha desempeñado Borghetti, pues junto a ella es padre de Gia y de Rocco, quien apenas viene en camino. “Juntos somos dinamita. Eres el sol de nuestra casa. Mi todo. El amor de mis vidas. T.S. Felices 8 años”, finalizó esta guapa y enamorada mujer tras deshacerse en halagos hacia el conductor de Venga La Alegría.

Pato no se quedó atrás y le dedicó a Odalys un mensaje igual de romántico pero un poco más extenso, que de entrada tituló: “Carta al amor de mi vida”. En su publicación en Instagram, Borghetti compartió una acaramelada postal en la que se le ve de espaldas abrazando a su amada, mientras ambos contemplan el mar frente a ellos. “Guapa mía, qué difícil escribir esta carta sin sonar cursi, pero bueno, siendo la princesa de la casa, o sea, YO siendo la princesa de la casa según tus palabras, sí soy sensible y cursi”, escribió el conductor haciendo gala de su buen sentido del humor. “Entonces tengo licencia para decirte que te amo de tal manera que no se puede expresar con las palabras que ya existían, por eso tuvimos que inventar una juntos... ¿te acuerdas?”, agregó este galán, sacando a relucir su faceta más poética.

“Hace 8 años ya y seguimos desafiando todos los libros sobre el amor y el enamoramiento, porque yo te amo cada vez más y me enamoro de ti todos los días”, agregó Pato en su emotivo mensaje que le valió miles de likes por parte de sus seguidores. “Porque tú me haces querer ser la mejor versión de mí que puedo ser, porque no hay un solo día donde no nos riamos juntos, porque tu carita es mi cara favorita, como si Dios la hubiera diseñado para mi gusto particular... Y sigo queriendo besuquearte todos los días...”, continuó el conductor en su mensaje a Odalys. “Porque amo la familia que estamos creando, y el equipo que hacemos juntos... Soy el hombre más afortunado del mundo por haberte encontrado y que me eligieras para este camino.... ¡Por eso mi misión en esta vida es tratar de hacerte feliz! T.S.”, finalizó.

No hay duda que las palabras de Pato y Odalys son muy sinceras, pues suele vérseles muy enamorados. Y ahora que están por darle la bienvenida a su pequeño Rocco, no caben de la felicidad. "Te esperamos con amor", escribió la conductora hace unos días sobre su amado bebé que viene en camino.

