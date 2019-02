En ¡HOLA!, Cuarón, Yalitza y Marina, emperadores de Roma

La premiación más importante del año se pintó de verde, blanco y rojo. Como se ha vuelto una tradición en las ediciones más recientes, los premios Oscar tuvieron un toque mexicano y con Roma de Alfonso Cuarón se podría decir que ésta era la entrega más importante para nuestro país. No solo el aclamado director y su trabajo estaban en la contienda, por primera vez una cinta nacional conseguía diez nominaciones entre las que destacaban los nombres de las protagonistas de la cinta, Yalitza Aparicio y Marina de Tavira. Esta semana en ¡HOLA!, disponible los jueves, Cuarón, Yalitza y Marina, los emperadores de Roma en nuestro especial del Oscar.

Las parejas, las sorpresas, la emoción y las joyas en una noche histórica para el cine mexicano, todo lo encontrarás en esta edición en las que podrás ver las imágenes más especiales de esta entrega. En un año por demás importante para la cinematografía mexicana, Roma acaparó todos los reflectores. Si cada entrega, Cuarón y sus musas, Yalitza y Marina, nos hacían soñar, los Oscares se convirtieron en el momento cúspide de la celebración al trabajo de una cinta que conmovió corazones.

