Khloé Kardashian, de vuelta a Twitter, sólo para agradecer a sus fans por su apoyo 'Recuerden siempre ser amables con los demás', les recomendó la creadora de 'Good American' a sus seguidores, además subió a Instagram varias sexys fotos al lado de sus hermanas Kendall y Kourtney

Las últimas semanas el nombre de Khloé Kardashian ha acaparado los titulares luego de que se hizo pública una nueva infidelidad por parte de Tristan Thompson, padre de su hija y su pareja sentimental hasta hace unos días. El hecho de que en esta ocasión el basquetbolista haya cometido una indiscreción con Jordyn Woods, mejor amiga de Kylie Jenner, ha provocado que los fans de la creadora de Good American se hayan volcado en las redes sociales donde le dedicaron varios mensajes con los que buscaban reconfortarla.

Todavía en el ojo del huracán, Khloé Kardashian tomó su cuenta de Twitter para agradecerles a sus seguidores por el cariño que le han hecho sentir en estos difíciles momentos en los que, no sólo terminó su relación, sino que estuvo expuesta a la opinión pública por el actuar de su ex. Rescatando la parte más positiva de este episodio de su vida: “¡Hola mis amores! Quería que supieran que te los quiero. He estado leyendo las lindas palabras que me han escrito y realmente son una bendición para mí ¡Los amo!”, escribió hace unas horas en Twitter.

Además de agradecer, Khloé anunció que se tomará un tiempo alejada de las redes, pues quiere digerir todo lo que está viviendo: “¡Gracias, gracias! Regresaré cuando tenga ganas de conversar con todos ustedes. Hasta entonces, recuerden siempre ser amable con los demás”, escribió en la parte final de su texto que ha generado miles de reacciones, sobre todo comentarios en los que enaltecen la fuerza de la menor de las Kardashian.

Poco antes de su agradecimiento, Khloé publicó varias fotos al lado de sus hermanas Kourtney y Kendall, en las que las tres mostraron su lado más sexy. Aunque en las fotos que ella publicó no aparecía Kylie, Kourt compartió más imágenes de esa sesión en las que ventila que la menor de las hijas de Kris Jenner también estaba presente. Además de la sexy sesión de fotos con sus hermanas, Khloé recurrió a Instagram para compartir dos encantadoras imágenes de su hija True y su sobrina Penelope.

Pero no sólo Khloé y Kylie regresaron a las redes sociales, a través de un video en vivo en Instagram, Jordyn Woods anunció que se encontraba en el set de Red Table Ralk, el talk show de Jada Smith, donde se presume romperá su silencio respecto a lo ocurrió con Tristan. Según se anunció la entrevista se transmitirá el próximo 1 de marzo.