Verónica Castro sobre su regreso a Televisa: 'Estoy de vuelta en casa'

Una de las personalidades televisivas más queridas en México desde hace décadas es sin duda Verónica Castro. Como actriz y conductora hizo gran parte de su exitosa carrera en los foros de Televisa. Ahora, tras nueve años fuera de esta empresa, tiempo en que se dedicó a otros proyectos, esta guapa y carismática mujer ha decidido volver, siendo recibida con los brazos abiertos. A su llegada a las instalaciones de dicha televisora, la también cantante reveló emocionada cómo se siente a su regreso a esta casa.

Ayer por la mañana Verónica llegó a las instalaciones de Televisa San Ángel y su arribo no pasó para nada desapercibido. La actriz de 66 años fue cuestionada sobre su sentir al respecto de su regreso a la empresa que la vio crecer en la pantalla. “Muy bien, feliz, de regreso a casa, bendito Dios sí”, dijo sonriente a las cámaras de Hoy antes de recorrer los pasillos de la televisora, donde no dudó en saludar al equipo de Pequeños Gigantes, reality show en el que participará como juez. “Si de algo sirvo, aquí estoy”, agregó, con su conocido sentido del humor.

Así como el público está feliz por el regreso de Vero a Televisa, su hermano José Alberto Castro, también lo está. “Yo estoy muy contento de que esté aquí, contento de que esté nuevamente en estos foros”, dijo el productor también en entrevista con el matutino. “Como siempre he dicho, para mí es un agasajo ver a Verónica en pantalla y verla feliz, y pues viene muy contenta, viene muy divertida al proyecto, está contenta de poder trabajar con chavitos y con niños”, contó El Güero Castro.

Y tal como lo ha revelado su hermano, Verónica ha manifestado estar muy feliz con su participación en el programa de concursos. “Quiero disfrutar, de eso se trata, de venirme a reír un rato”, confesó la actriz, en declaraciones recogidas por El Universal. Encantada con la idea de trabajar con niños en este reality show, reveló la ternura que le provocan los pequeños. “Me gusta mucho cómo reaccionan, son almitas de Dios que no traen nada por dentro pero traen sorpresas. Yo soy muy permisible, cómo le puedo decir a un niño 'no me gusta lo que hiciste, estás muy mal, estás muy feo', no puedes decirles eso”, agregó.

En esta nueva temporada de Pequeños Gigantes, Vero compartirá espacio con el cantante español Miguel Bosé, quien al igual que ella será juez, mientras que la guapa Galilea Montijo será la conductora. "Haré mi mejor esfuerzo, trataré de caerles bien y de ser buena juez y de que me divierta mucho y se divierta la gente de eso se trata", dijo Castro al diario respecto a su participación en el programa que se estrenará el próximo mes de marzo. Ya el año pasado, la actriz deleitó a todos con su participación en La Casa de las Flores, serie de Netflix en la que su personaje fue de lo más entrañable.

