Khloé Kardashian reacciona a los rumores de la indiscreción de Tristan con la mejor amiga de Kylie La creadora de 'Good American' no ha dejado pasar desapercibida la noticia en Instagram, donde ha compartido más de un comentario, ¿qué puso?

Con los años hemos aprendido a leer los mensajes entre líneas con el que los integrantes del clan Kardashian quieren dar un mensaje: su comportamiento en redes sociales. Luego de que ayer, TMZ asegurara que Khloé Kardashian había decidido terminar definitivamente con Tristan Thompson luego de que este le fue infiel, nada más y nada menos que con Jordyn Woods, mejor amiga de Kylie Jenner, la socialité ha guardado silencio, pero no ha dejado de manifestarse en Instagram, donde ha creado un frente común con su mejor amiga Malika Haqq, quien ha dejado entrever que la noticia tiene mucho de verdad.

Aunque ningún miembro de la familia se ha manifestado públicamente, Malika -quien es considerada por todos como una Kardashian más- ha querido marcar su territorio y dejar claro que la lealtad es el principal valor para formar parte del círculo más cercano al clan. Mientras los medios intentaban confirmar la noticia, Malika decidió dejar un comentario en una publicación que provocó la reacción de su mejor amiga Khloé, propiciando que todo el mundo se volcara en esta red social para analizar las publicaciones que, muchos han interpretado como la confirmación.

Todo comenzó en un meme en el que aparece la pequeña Stomi, hija de Kylie, en el que se lee: “Stormi en Calabasas esperando a que Jordyn saque sus cosas de la casa”, haciendo referencia a la posible ruptura que debe haber entre Jenner y Woods, quienes son tan amigas que hasta viven juntas. Fue en esta publicación en la que Malika escribió: “Estas personas no son leales”. Las indirectas de la mejor amiga de Khloé no terminaron ahí, la joven empresaria siguió expresándose en otras publicaciones en las que ya fue secundada por la creadora de Good American.

Malika fue a la cuenta de Jason Lee, CEO de Hollywood Unlocked para comentar un video en el que daba a conocer el escándalo, escribiendo, “hechos fuertes”, reacción a la que se sumaron varios emojis gritando de Khloé Kardashian, rematando con un “amén", escrito por Larsa Pippen, otra de las amigas más cercanas del clan. Por último, Khloé le dio like a un comentario que un seguidor le dejó pidiéndole que no se culpe por la infidelidad de Tristan: “@Khloekardashian no dejes que nadie diga que esto es tu culpa”, fueron las líneas en las que Koko dio un “me gusta”.

Una fuente cercana a Khloé reveló a E! News que la empresaria, más que triste está muy enojada por el hecho de que alguien a quien consideraba de su círculo más cercano (Jordyn) la hubiera traicionado, tomando en cuenta el aprecio que ella le tenía a la amiga de Kylie a quien, dos días antes de darse a conocer la noticia, le escribió en Instagram: “Bebecita”. Recordemos que Jordyn incluso fue modelo de Good American en su lanzamiento.

A la información de la indiscreción con Jordyn se suma un video, publicado por el Daily Mail, captado dos días antes del supuesto encuentro con la amiga de Kylie, en la que se ve a Tristan muy cariñoso con dos mujeres en una fiesta para solteros que se realizó en la casa de su compañero de equipo, Jordan Clarkson, en Cleveland, el pasado 14 de febrero. Según informó el medio, fue esa mañana cuando Khloé publicó el arregló floral que le hizo llegar el basquetbolista, a nombre de él y de su bebé True, por San Valentín.