Cómo Lee Radziwill negó cualquier rivalidad con su hermana Jackie Kennedy a pesar de los rumores Caroline ‘Lee’ Radziwill falleció el pasado viernes 15 de febrero

El fallecimiento de Lee Radziwill ha marcado el fin de una era, la de Camelot. La hermana menor de Jackie Kennedy era la última sobreviviente de aquel círculo que maravillaba al mundo con su elegancia, pero también con sus historias siempre interesantes. Una de las más llamativas era la que apuntaba a que entre Lee y Jackie siempre había una rivalidad velada en la que se enfrascaban en las más férreas de las competencias. A pesar de lo que se decía, Caroline Bouvier -nombre de soltera de Lee- negó estos rumores de forma categórica a lo largo de su vida.

“Es lo más ilógico del mundo el (decir) que somos rivales. Somos excepcionalmente cercanas y siempre lo hemos sido. Estamos juntas muy a menudo. De hecho, eternamente”, dijo en 1976 a People, cuando Jackie todavía estaba con vida. En aquel entonces también se encargaba de quitarse el mote de ‘la hermanita de’: “Yo no soy la hermana pequeña de nadie. Creo que es momento de hacer una nueva historia o retirarse”. Esta entrevista la daba justo después del fallecimiento de Aristóteles Onassis, con quien ella saldría primero y al presentárselo a su hermana, caería rendido ante los encantos de Jackie, con quien se casó en 1968 tras el fallecimiento de John F. Kennedy.

A pesar de esas declaraciones que parecían muy enfáticas en su momento, fue en el 2003 que de forma velada dejaba entrever otras cosas. “Mi madre me dijo incansablemente que estaba muy gorda y que no me comparaba con mi hermana. No era muy divertido crecer con ella y su casi irracional escala social en la enorme casa de mi aburrido padrastro, Hughdie Auchincloss en Washington. Yo añoraba estar de vuelta en East Hampton, corriendo por las playas, por las dunas y las millas de campos de papa que la familia de mi papá tenía”, haciendo eco a los muchos rumores de que la rivalidad entre las hermanas fue comenzada precisamente por su madre.

Fallece Caroline 'Lee' Radziwill, hermana de Jackie Kennedy

Que si bien, siempre se habló de ella de la mano de su hermana, Lee tenía una personalidad única que fue enormemente recordada el viernes pasado tras su fallecimiento. “Tengo un tipo absurdo de extravagancia. Si veo una orquídea que es fantásticamente costosa, la compro. Vale la pena, por ninguna otra razón que porque me da placer”, explicaba Caroline. Cómo olvidar la época en la que pedía ser llamada Princesa Radziwill, durante su residencia en Londres.

Lee falleció a los 85 en su apartamento de Nueva York después de haber llevado una vida única, en la que sus grandes amigos fueron los personajes de la época como Andy Warhol y Truman Capote. Por supuesto, su hermana y su cuñado, John F. Kennedy, fueron parte importante de su vida y los rumores que se dijeron en torno a ella.

