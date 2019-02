Ni con una amiga ni con su mascota, Victoria Beckham hace 'twinning' con su nuera La última confirmación del parecido entre la novia de Brooklyn Beckham con la diseñadora británica, su conocida suegra

La Familia Beckham nunca fallan a la hora de darse apoyo unos a otros y esto lo vemos constantemente en redes sociales y a eventos que asisten juntos. Este domingo la familia se reunió para apoyar a Victoria Beckham en la Semana de la Moda de Londres. La diseñadora, que ha vuelto a elegir su país natal para el desfile de su firma homónima, presentaba una especial colección de Otoño/invierno 2019-2020 que no solo sería transmitida en directo por su canal de Youtube: también aparecería en las pantallas de Piccadilly Circus.

VER GALERÍA

En este momento clave no faltaron ni su marido ni sus hijos en sus habituales asientos de primera fila, así como tampoco se lo perdió Hana Cross, la novia de Brooklyn Beckham, quien es la nueva incorporación a la familia y ha demostrado no solo la estrecha relación con el hijo del futbolista y la ex-cantante sino que es la mayor fan del trabajo de sus suegros.

VER GALERÍA

Para el especial evento, y siendo la mejor embajadora de Victoria Beckham, la modelo acudió por segunda vez con un estilismo firmado por la madre de su pareja: una americana burdeos, pantalones rojos y una camiseta blanca con detalle de ganchillo. El conjunto, muy propio de la línea creativa working girl moderna que caracteriza a su suegra, estaba salido directamente de la pasarela Primavera/Verano 2019. Pero además, la tonalidad escarlata de los pantalones de Hana Cross, conocida como "tomate", hacía juego con el total look monocromático de la diseñadora.

Una demostración de cómo también se puede hacer twinning en versión suegra-nuera relevando los estilismos a juego entre madres e hijas, parejas o hasta con las mascotas. Si ya son varios los que sostienen que el parecido entre la antigua Spice Girl y la modelo de 21 años es incuestionable, con esta maniobra estilística no cabe duda de que ambas se encuentran en la misma onda en cuanto a moda se refiere.

VER GALERÍA

Aunque hace poco Hana Cross también acudió al desfile de Kent & Curwen, marca de la que David Beckham es copropietario -y de la que iban vestidos los dos hijos mayores del futbolista- es su primera vez en un show de Victoria Beckham. Un estreno a la altura teniendo en cuenta que salieron en dirección al lugar vestidas conjuntadas y que supone un honor muy significativo. No se puede olvidar que la expareja de su primogénito, Chloë Grace Moretz, pese a estar varios años con el fotógrafo, nunca acudió a las presentaciones sobre la pasarela organizadas por la diseñadora.

Lo que no deja lugar a dudas es que la novia de Brooklyn Beckham es una entusiasta de la moda y gran admiradora de los padres de su pareja, ya que no se hizo esperar en su cuenta personal de Instagram el mensaje de felicitación dedicado a la ex Spice Girl. "Felicidades Victoria Beckham, este desfile ha sido increíble", escribió la modelo, una frase que acompañaba un vídeo de unos segundos del desfile de la directora creativa.