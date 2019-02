Gabriel Soto y su felicitación a Elissa: ‘Eres la bendición más grande’

Gabriel Soto comenzó el día felicitando a su hija Elissa y fue este mensaje conmovedor que hizo de este festejo algo especial ya que su padre no dudó en expresar lo agradecido que se sentía por tener a su hija mayor en su vida y fue a través de una publicación en sus redes sociales que dio a conocer a sus seguidores esta hermosa dedicatoria.

La estrella de Mi marido tiene familia hizo uso de su cuenta de Instagram para desearle un feliz cumpleaños a Elissa y el actor compartió unas lindas palabras acerca de lo orgulloso que se sentía de ser su padre y de lo importante que era para él este día. Para acompañar el mensaje, el actor compartió una linda foto de recuerdo de cuando Elissa era apenas una recién nacida y su padre se encuentra mirándola de manera muy conmovedora.

Fue su mensaje que hizo de esta foto algo aún más especial ya que en él se expresaba el amor y cariño que Gabriel Soto tiene por su hija y sin dudarlo se convirtió en uno de los momentos favoritos entre sus seguidores debido a lo enternecedor que era la publicación. La dedicatoria comenzó con unas palabras en las que expresaba lo increíble que había sido darle la bienvenida a este mundo y de lo agradecido que se sentía de tenerla en su vida: “No puedo creer que un día como hoy hace ya 10 años llegaste a llenar mi vida de infinito amor y felicidad. Eres la bendición más grande y mi regalo caído del cielo”.

Para cerrar con broche de oro y conmemorar el cumpleaños de Elissa, la estrella de Caer en tentación confesó con unas hermosas palabras que no tiene importancia el tiempo que pase ya que Elissa siempre será su pequeña y su amor hacia ella es infinito: “No importa cuantos años pasen ‘you’ll always be my baby girl’. Te amo con todo mi corazón hija mía @elissasbb”.

