Thalía volvió a esquiar después de que un accidente la retirara 13 años de las pistas

Siempre entregada a las redes sociales, Thalía volvió a tomar sus historias de Instagram para compartir con sus seguidores un miedo que logró superar en los últimos días. La intérprete de Lindo pero bruto confesó que tenía trece años sin animarse a esquiar, a pesar de que su familia es una asidua visitante a Aspen, y es que hace más de una década sufrió una aparatosa caída que la alejó de los esquís por todo este tiempo.

“Hola mis vidas, aquí reportándome desde la nieve. Mis hijos están aprendiendo a esquiar en la misma montaña donde yo aprendí a esquiar cuando tenía la edad de mi hijo, siete años”, comenzó Thalía. “Y en esta misma montaña que es la más fácil de todas las que hay aquí, fue donde yo me caí de la forma más absurda en una montañita azul. Yo soy una loca que siempre ha hecho diamante, doble diamante, pero en esta me caí en la azul”, contó la actriz que confesó que no todo fue malo, pues al lastimarse la pierna pudo darse el tiempo de embarazarse de su hija Sabrina.

Las imágenes de aquel diciembre del 2006 son bastante impactantes, pues en ellas se ve a un equipo de paramédicos auxiliando a la cantante mexicana, mientras Tommy Mottola tranquiliza a su esposa. Thalía tuvo que ser puesta en una camilla y transportada en un todoterreno pues ya le fue imposible volverse a levantar por propio pie. En un inicio se dijo que se trataba de una fractura de tibia pero después se dio a entender que era en realidad una lesión en la rodilla. Afortunadamente, un día después se pudo ver a Thalía tan sonriente como siempre, eso sí, caminando ayudada de unas muletas que muy de acuerdo a la época navideña adornó con algunas ramas, al estilo coronas navideñas.

Recordando aquellas épocas, esta vez, Thalía no se limitó a solamente posar en la nieve, sino que también se animó a vencer los recuerdos y ponerse los esquís para poder vivir esta experiencia inolvidable con su hija. “A ser valiente y enfrentar los miedos”, escribió Thalía, “Qué importante, de verdad, es enfrentar nuestros miedos cara a cara, como el mío de regresar a esquiar. Mentalizarse y hacerlo sin vacilar nos libera de los monstruos”. Es así como Thalía sigue viviendo unos días inolvidables en la residencia que tiene con su esposo en aquel maravilloso lugar.

