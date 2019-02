¿Ya la escuchaste cantar? ¡Mia Rubin nos ha sorprendido con su voz!

Si hace unos días compartía un breve video en el que se le podía escuchar cantar, Mia Rubin, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubin, ha vuelto a sorprender con su voz, ahora sí, con una interpretación completa. Parece que después de la probadita que dio de su talento vocal, Mia se animó a cantar en las redes sociales y sus famosos papás ni tardos ni perezosos retomaron el clip y lo compartieron, mostrando lo que ya se sabía, que sus hijas son dignas representantes del talento familiar. Con papás que se han desarrollado en diferentes aspectos de la industria con exitosas carreras, no es raro que en las venas de Mia y Nina corra sangre de artista.

El primero en compartir el video fue Erik Rubin que se limitó a escribir: “Papá orgulloso”. Y es que la elección de Mia para cantar no era nada sencilla, se trató de la canción Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored de Ariana Grande, quien es conocida por tener un amplio rango vocal muy difícil de alcanzar. Si Erik ya se mostraba como pavorreal con su hija mayor -como suele hacer con los éxitos de Mia y Nina-, Andrea no se quedaría atrás.

“Nuestra Mia…Sí…es su voz…NOP…no es playback. Afortunadas nuestras niñas de saber cuáles son sus pasiones y hacer lo que aman desde chiquititas y prepararse para hacerlo de la mejor manera…Afortunadas de poder regalar al público momentos bellos con sus talentos…Afortunadas porque muchos de ustedes las conocen y quieren desde bebés y las han visto crecer en todos sentidos y las han apoyado…¡Gracias por eso de corazón!...¡Y lo que les falta!”, escribió la conductora de Hoy.

Ha sido en el último par de semanas que Andrea ha abierto su corazón en su programa para hablar de momentos especiales de su vida y en estos testimonios, Mia y Nina han sido protagonistas. “Ver a mis hijas realizando sus sueños, también. Nina me pregunta: ‘Mamá, ¿tú crees que un día me pueda ganar un Oscar?’ le digo, claro. Y ahora que vemos que los mexicanos suenan cada vez más y más en el mundo y creo en ella, y creo que claro que se lo puede ganar…”, dijo durante su charla con el programa matutino Hoy.

Aunque claro, como en todas las alegrías, hay algunos desencantos a los que las pequeñas han tenido que hacer frente. “Mía tiene ahí algunas compañeritas que a veces como que la hacen menos, entonces le digo: ‘Mira Mía, acuérdate de mí. Esas compañeritas que están ahorita haciéndote menos un día van a estar comprando un boleto para irte a ver a un concierto, internacional, acuérdate de mí…”, dijo sonriente la conductora.

