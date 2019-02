Andrea Legarreta sobre su relación amorosa con Erik Rubín: 'No se ha ido el amor...'

El paso de los años ha consolidado la relación amorosa que existe entre Andrea Legarreta y Erik Rubín, quienes están a punto de cumplir 19 años de casados el próximo mes de abril. Sin embargo, la pareja ha sabido hacer frente a las circunstancias más complejas, siempre con el objetivo de mantenerse felices y estables en compañía de sus hijas: Mía y Nina. Lograr esto no ha sido sencillo, pero ambos han alcanzado el equilibrio gracias a la disposición que tienen para permanecer unidos. “Somos muy fáciles para convivir, eso también es suerte, el uno con el otro…”, confesó la conductora de televisión durante su charla con el programa Hoy.

VER GALERÍA

Andrea decidió abrir su corazón sobre algunos de los aspectos más difíciles a los que tanto ella como Erik han tenido que hacer frente, pero siempre con la plena conciencia de que el respeto es y será inquebrantable. “A veces te acostumbras a la soledad también, y no es que me sienta sola porque sé que él siempre está y llama pero estos lapsos de giras, cuando él volvía y empezaba a decir ‘¡ay no, pero esto y el otro!’ y a opinar y cosas de la casa y tal, y si yo estaba en un momento sensible, generaba pleito. Los pleitos son respetuosos, nunca nos hemos ofendido, decirnos una grosería, nada…”, aseguró.

En medio de esta situación, Legarreta se sinceró acerca de las posibilidades que ambos han contemplado en relación con la continuidad de su matrimonio, aunque el cariño tan grande que existe entre los dos pesa más que otros aspectos. “En momentos hemos estado en una disyuntiva incluso de ‘¿qué onda? ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a terapia o seguimos, no seguimos? ¿qué queremos?’. Son casi 19 años juntos, es toda una vida, hemos vivido momentos muy duros. En el momento en que ya te sientas, analizas y órale ‘sí, bueno, regresando por qué no intentamos, nos separamos un rato y vemos qué onda, si nos extrañamos mucho, si no, si podemos’ y no hemos podido…”, aseguró.

VER GALERÍA

Con el paso del tiempo la reflexión ha sido primordial y la conclusión, -tras superar las subidas y bajadas de su vida en pareja-, ha sido contundente. “Cuando ya te aterrizas y te sientas y dices: ‘tenemos tanta vida compartida y tanto amor’ porque no se ha ido el amor…”, destacó. Pero la labor de procurar su matrimonio no sería la misma sin tomar en cuenta otra circunstancia en la que precisamente han puesto atención. “A manera de defensa a veces te enfrías y te descuidas y te vuelves solo familia, te vuelves los papás de Mía y de Nina…”, aseguró Legarreta. En ese mismo espacio habló de la importancia de permanecer junto a los suyos y el gran amor que tiene por sus padres.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Por ahora, Andrea y Erik están listos para celebrar otro aniversario de bodas, motivados por ver crecer a sus hijas, quienes han dado muestra de que, al igual que sus padres, han heredado su pasión por los escenarios. A la par, ambos se concentran en sus proyectos profesionales, fortaleciendo esa complicidad que han consolidado a lo largo de todos estos años.