Kenny G, miles de rosas y pizza en forma de corazón, así fue el regalo de Kanye West a Kim Kardashian

Este Día de San Valentín muchas celebridades sacaron a relucir el lado más romántico de su personalidad con tal para expresar su amor a sus medias naranjas. Y en este meloso ambiente, Kim Kardashian y Kanye West no se quedaron atrás. Desde temprano, la estrella de Keeping Up With The Kardashians tomó sus redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras a su esposo y para compartir acarameladas fotos junto a él. No obstante, la mayor sorpresa se la llevó ella, pues el rapero, tan dulce como pocas veces se deja ver, le llevó una especial serenata a su esposa, a cargo de ni más ni menos que del prestigiado saxofonistas Kenny G, cuya música le ha valido un Grammy. Kim no pudo ocultar su emoción ante tan bello detalle y quiso compartir el momento con sus seguidores. Haz click en el video para ver y escuchar el romántico regalo de Kanye a su mujer.