¿Qué opina Aracely Arámbula sobre los comentarios de sus sexys fotos en redes?

Convertida en toda una sensación en redes sociales, es un hecho que cada una de sus publicaciones provoca todo tipo de comentarios, por lo que no es una sorpresa que el programa Hoy haya cuestionado a Aracely Arámbula por sus sexys fotos. Y es que es un hecho que con su espectacular figura, aquellas fotos en las que presume sus coquetos bikinis son las más populares.

La actriz mexicana expresó al programa que es frecuente recibir comentarios tanto positivos como negativos cuando comparte alguna fotografía de sus viajes o de los lindos momentos que comparte con su familia y amigos, pero que al final del día lo bonito de este tipo de plataformas es que uno puede decidir exactamente lo que quiere publicar: “Creo que todos somos libres con las redes sociales de subir lo que queramos”.

Recientemente Aracely subió una imagen en la que lucía maravillosa en un bikini al estar de vacaciones en la playa, a lo que confesó a Hoy que el público no tarda en criticarla por publicar este tipo de contenido: “Regularmente recibo muchos comentarios lindos, cuando hay un comentario negativo nunca falta la gente que se amarga un poco al ver estas fotografías”.

Pero a pesar de esos comentarios la estrella de La Patrona aseguró que esto no es motivo para que ella deje de hacer uso de sus redes sociales, sino que al contrario, es vital no darle importancia a las críticas: “Yo no le estoy faltando al respeto a nadie, es una foto en bikini y yo soy actriz, y muchas veces me han visto en bikini, que lindo que pueda mostrar quien pueda mostrar”.

Al hablar acerca de las opiniones que tienen Miguel y Daniel al respecto, Aracely aseguró que sus hijos no le toman importancia al contenido que sube y que están más asombrados con el hecho de que miles de personas siguen a su mamá en su cuenta de Instagram: “Mis hijos están en sus actividades de niños están entretenidos en eso y ellos ven Instagram y dicen: ‘Mami, tienes muchos seguidores’ y a ellos les gusta eso, ellos siempre me están dando piropos, chuleando”.