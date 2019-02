¡Viva México! El encuentro de Salma Hayek, Yalitza Aparicio y Marina de Tavira que está en boca de todos

El encuentro más esperado por los mexicanos sucedió y es que Salma Hayek por fin se reunió con Yalitza Aparicio y Marina de Tavira en la cena que se realiza un día antes de los premios BAFTA y fue esta fotografía la que documentó el gran momento que se convirtió muy popular entre el público debido a lo radiantes y felices que lucían las famosas ya que al fin habían tenido la oportunidad de conocerse.

Desde el estreno de Roma, Salma Hayek ha hecho uso de su plataforma para apoyar a esta gran película y no ha dejado de mencionar lo orgullosa que se siente de ver el talento mexicano llegar a impactar el medio internacional de una manera asombrosa. Una prueba de ello fue cuando Yalitza y Marina fueron nominadas para el premio Oscar y la estrella de Frida no dudó en expresar lo importante que había sido este logro: “En el 2002 me convertí en la primera actriz mexicana en obtener una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actriz. Me emociona mucho saber que a partir de hoy no estoy sola. Felicidades Yalitza por tu merecida nominación ojalá que está vez tú si te lo lleves”, dijo la actriz a través de su cuenta de Instagram.

Tras dar su apoyo por varios meses fue así como en la temporada de premios, Salma Hayek tuvo por fin la oportunidad de conocer a las estrellas de Roma y no dudó en compartir este increíble momento con el público y el resultado fue que la fotografía estuvo en boca de todos debido a lo asombroso que fue el hecho de ver a las tres mexicanas reunidas, felices de estar en tan importante evento para demostrar su apoyo a la película de Alfonso Cuarón y al talento mexicano.

“Viva México”, fue el mensaje que usó la estrella de Savages junto con la fotografía que subió a su cuenta de Instagram. Las tres lucían guapísimas con increíbles atuendos que las hacían resplandecer en la cena Charles Finch x Chanel, que se realiza un día antes de los premios BAFTA. Salma Hayek optó por un vestido de Gucci negro con detalles brillantes y un moño rosa, mientras que Yalitza Aparicio lució un hermoso vestido azul con verde del diseñador Kris Goyri y Marina de Tavira uso un vestido verde de seda con detalles en los hombros.

La fotografía demostró ser un éxito en redes sociales y no dejó de ser compartida por las personas que quedaron maravilladas con este suceso y es que las mexicanas lograron un encantador recuerdo que sin dudarlo será marcado como uno de los mejores momentos en la temporada de premios y más aún que las tres famosas se encuentran apoyando incondicionalmente el logro que Roma ha provocado internacionalmente.