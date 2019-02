El look más sexy de Jacky en la alfombra roja

Después de una larga espera, Jacky Bracamontes regresó a México y es que la actriz residió en Miami por unos meses debido al nacimiento de sus gemelas, pero ahora que está de vuelta a casa la ganadora de Nuestra Belleza México 2000 sorprendió a los medios debido a su visita a la alfombra roja del reestreno de la obra de teatro El beso de la mujer araña en la que su amiga Chantal Andere es partícipe.

Jacky asistió a la alfombra roja luciendo un hermoso vestido negro con detalles de encaje que la hacían resplandecer aún más, pero fue su encantadora personalidad que la hizo destacar en el evento debido a que no dejó de mencionar lo orgullosa y feliz que se encontraba de estar ahí para apoyar a Chantal y a todos los que tomaban parte de la obra.

Después de la presentación de El beso de la mujer araña, las personas que forman parte de la producción de la obra de teatro se reunieron en el escenario para compartir unas emotivas palabras expresando lo emocionados que se sentían por tener la oportunidad de volver a interpretar este musical, pero Jacky Bracamontes sorprendió al público que se encontraba en el foro debido a que cerró con broche de oro este magnífico evento con un discurso que llegó al corazón de todos.

La modelo mexicana expresó lo contenta que estaba con la producción y no dejó de mencionar lo emotivo que fue para ella ver el transcurso de la historia y ver a todos los involucrados tener tanta pasión y talento al interpretar esta obra: “Felicidades a todos de corazón, no había tenido la oportunidad de ver la obra y me quedé encantada, me dieron ganas de subirme al escenario, cantar con ustedes, bailar, abrazarlos y llorar con ustedes me transmitieron de todo… ¡Felicidades!”, dijo entonces.

Para cerrar con broche de oro, Jacky confesó a la audiencia lo orgullosa que se sentía por haber visto a Chantal en un increíble papel y además no dudó en expresar su cariño incondicional: “Mi Chantal, sabes que soy tu fan, te quiero muchísimo”, dijo Jacky al abrazar emotivamente a la estrella de Amor Real.