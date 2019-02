Érika Zaba anuncia su retiro de los escenarios para buscar convertirse en mamá

Movidos por el ferviente deseo de convertirse en padres, Érika Zaba y su esposo, Francisco Oliveros, han decidido emprender una nueva etapa con la finalidad de cumplir su sueño. La cantante abrió su corazón para dar a conocer la noticia a todos sus fanáticos en lo que consideró una de sus confesiones más íntimas y personales sobre lo que acontece en su vida. Pero este compromiso implicó que Érika tomara una difícil decisión: la de hacer una pausa en su carrera profesional para recibir todos los cuidados necesarios en este proceso que requerirá descanso.

“Quiero platicarles una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida, hacer una pausa en mi trabajo por más de 30 años por ese gran deseo que tengo de ser mamá…”, se escucha decir a Zaba en los primeros segundos del video que publicó en su canal de YouTube. Recordemos que meses atrás, ella había manifestado su interés por incursionar en este ámbito por lo que tuvo que recurrir a buscar ayuda profesional, sin embargo, hasta ahora ha decidido enfocarse de lleno en este propósito, contando con el apoyo de sus seres queridos.

A lo largo del clip grabado desde una de las habitaciones de su casa, comentó que tras haberse casado con el amor de su vida la idea de convertirse en mamá tomó fuerza, aunque no había podido concentrarse en ello por sus compromisos de trabajo. En ese mismo espacio dio detalles del procedimiento al que se ha sometido bajo la supervisión de un especialista. “Se trata de un tratamiento de fertilidad, de un in vitro, que requiere de una vida mucho más tranquila. No te dejan bailar, no te dejan subir al escenario, no te dejan tomar tantos vuelos, es un embarazo de riesgo entonces tengo que mentalizarme que tengo que hacer todo lo que me digan los doctores para que pronto podamos tener un bebé en casa…”, dijo.

Para Érika, resulta compleja la manera en que se ha planteado esta circunstancia, pues tiene como referencia los embarazos que tuvieron sus amigas Lidia Ávila y Mariana Ochoa, quienes continuaron bailando y viajando hasta los ocho o nueve meses, aseguró. Y aunque se mantiene ilusionada y llena de emociones por todo lo que está por ocurrir, no puede evitar sentirse conmovida. “Es difícil, los voy a extrañar muchísimo, voy a extrañar estar en las giras, no conozco otra vida… para mí es muy difícil porque no conozco otra vida que no sea esa, que no sea trabajar, trabajar, trabajar…”, confesó. Así mismo, dijo que sus compañeros de OV7 la han apoyado enteramente, brindándole sus mejores consejos y deseándole todo lo bueno.

Érika fue más allá con sus palabras, al dar a su esposo una mención especial, pues es su gran cómplice de sueños y con él ha dado los primeros pasos en esta aventura. “Hoy es mi momento con Francisco, estar más tranquilos y toda esa energía y todo ese amor canalizarlo para que Dios nos mande pronto un bebé y así va a ser, gracias por todas esas buenas vibras… Me ilusiona tanto esta nueva etapa, Francisco es un gran hombre, es el esposo ideal para mí, lo amo, soy muy feliz a su lado, por eso creo que un bebé en nuestra vida también sería una gran bendición para los dos…”, dijo en el clip que hasta el momento cuenta con miles de reproducciones y varios comentarios con buenos deseos.