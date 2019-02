Sonriente y bromista, Felipe Calderón mostró una faceta que no habíamos conocido con Adela Micha

Como todas las figuras presidenciales, Felipe Calderón no ha estado exento de ser objeto de críticas, aun cuando el gobierno que encabezó concluyó hace varios años. No obstante, el ex mandatario mexicano ha sabido sobrellevar todo lo que se dice sobre su persona, y lo ha hecho de la mejor manera. Así lo ha dejado ver el político en una reciente entrevista en la que, como pocas veces, se sinceró sobre algunos aspectos muy personales de su vida, mostrando a la vez su lado más humano.

Abierto y despreocupado, Calderón Hinojosa habló sobre su vida más allá de su mandato, compartiendo algunos detalles de su vida que pocos conocían. Entrevistado por Adela Micha para El Financiero TV, el político de 56 años rechazó de tajo los rumores que han pesado sobre su persona. "No, mira, cuando tengo amigos por supuesto y me gusta mucho convivir con mis amigos, me gusta mucho cantar, ya no canto porque con este mito que me armaron, esta gran mentira, pues mejor me cuido”, confesó el ex Presidente ante los cuestionamientos directos de la periodista. “Pero sí, sí me gusta convivir y estar con mis amigos y cantar y me gustan las canciones rancheras, etcétera, ¿y qué?, eso no me hace un alcohólico y me parece totalmente injusto que lo digan”, agregó.

Felipe Calderón dejó claro además la poca importancia que le da a dichos rumores: “Prefiero que me mientan sobre eso a que digan que Calderón se robó un solo centavo de la Presidencia, porque no lo hice, pueden inventarme lo que quieran", señaló. A su vez, el político destacó el hecho de que gusta de llevar una vida sana y que afortunadamente goza de una buena salud. “Yo la verdad practico deporte todos los días”, comentó a Micha el ex mandatario, de quien es conocida su afición por actividades como correr y andar en bicicleta.

Reiterando su rechazo a los rumores sobre su vida, Calderón recordó que nunca faltó a sus compromisos cuando estuvo al frente del país. “Jamás falté a mis responsabilidades como Presidente, ustedes en los medios lo pudieron ver”, aseguró antes de detallar incluso parte de su rutina. "Yo tuve más de 3 mil eventos públicos, Adela, más de mil discursos como presidente, empezaba a las 6:30 de la mañana acompañando a mis hijos a desayunar para que se fueran a la escuela, terminaba a las 10, 11 de la noche, íntegramente”, explicó.

"Tengo muchos, mucho amigos y me siento muy contento y me gusta mucho disfrutar de su compañía, cuando hay una oportunidad, mi cumpleaños, cuando hay una carne asada que me encanta estar con ellos, pero de ahí a que me digan todo lo que me han dicho, me parece injusto, pero mira, soy alguien que ha aprendido a no cargar en la vida sentimientos o agravios o resentimientos que no te dejan ser feliz", reflexionó Calderón en su sincera entrevista con Adela.

