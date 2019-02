Anahí y el mensaje de apoyo a su hermana Marichelo, quien fue operada de emergencia Según reveló la propia Marichelo, desde hace un tiempo había estado lidiando con dos hernias provocadas por el exceso de peso a la hora de hacer ejercicio

La popularidad de Anahí en Instagram es tal que sus cinco millones de seguidores están siempre pendientes de cada una de sus publicaciones, de ahí que a muchos les haya parecido muy raro que, de la nada, hace unas horas compartiera una foto al lado de su hermana, Marichelo, instantánea que acompañó de la frase “Te amo”. Debido a que es poco común que la cantante comparta historias en su Instagram, las preguntas sobre cuál era el motivo del mensaje no se se hicieron esperar, así que fue la propia Marichelo quien aclaró la situación, desde el hospital.

Resulta que, ese mensaje de cariño, tenía una razón muy poderosa, pues lo envió para expresarle su amor y apoyo luego de que se sometiera a una operación, que describió como urgente, en la que le retiraron dos hernias: :"¡Hola, hola! Pues para que no se armen chismes, mejor yo les platico qué fue lo que pasó, me operaron hoy en la mañana de dos hernias que tenía y les voy a decir por qué, porque hice mucho ejercicio, me excedí en el peso y pues hice dos hernias que no son muy comunes en mujeres solamente si haces mucho ejercicio o estás muy viejita, pero este no es el caso, pero nada salí perfecta (...) Era urgente hacerlo porque ahora que fuismos a Disney ya me molestaban mucho al caminar”, explicó en varios videos que compartió en sus historias de Instagram.

Después de aclarar que todo salió perfectamente bien en la operación, Marichelo presumió a sus dos “enfermeras” de lujo, su hija Ana Paula y su mamá, Marichelo Portilla, quienes tras la operación la estuvieron acompañando y cuidando. Aunque no informó si Anahí la visitó o no en el hospital, sí compartió el mensaje que le envió con una linda respuesta: “Yo te amo a ti con mi vida @Anahí”.

Aunque muchos años Anahí y Marichelo estuvieron lejos físicamente porque la cantante vivía en Chiapas, siempre han sido muy unidas y, entre ellas, siempre se están enviando mensaje de amor. Recordemos que Anahí ha estado en todo momento apoyando a su hermana durante el tiempo que ha dedicado a perder algunos kilos, un reto que ha logrado con maestría.

En julio pasado, la cantante fue la primera en aplaudir la valentía de su hermana al compartir una foto de su antes y después de bajar 26 kilos: “Te admiro tanto. Eres una mujer impresionante. Hermosa y gran ejemplo. Te amo”, le escribió Anahí a Marichelo, quien continúa enfocada en su meta, aunque luego de esta operación deberá dejar el ejercicio durante los próximos dos meses.