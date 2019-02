Grettell Valdez, ansiosa por la llegada del bebé de Pato Borghetti y Odalys Ramírez

Como cualquier persona, los famosos no están exentos de sufrir alguna ruptura amorosa, sin embargo son pocos los que deciden seguir adelante manteniendo una buena relación su ex pareja. Es el caso de Grettell Valdez y Pato Borghetti, quienes tras diez años de matrimonio y un hijo en común, decidieron tomar caminos separados en sus vidas. No obstante la actriz y el conductor siguen teniéndose gran cariño, y para muestra las recientes declaraciones que ha dado la estrella de telenovelas respecto a la futura llegada del nuevo bebé de su ex marido junto a su esposa Odalys Ramírez.

Cuestionada sobre el próximo nacimiento de Rocco, el hijo que espera Pato, Grettell se mostró muy entusiasmada. “Ya quiero que llegue. La verdad es que tanto Santino como Gia están emocionados, y la verdad es que ya falta poquito así que ya lo tendremos próximamente en la familia”, dijo la actriz en entrevista con Las Estrellas, al referirse a su hijo con Borghetti y a la hermanita de éste, quien es la primera hija del conductor en su relación con Odalys.

Las declaraciones de Grettell no extrañan tanto, pues es sabido que mantiene una amistosa relación con su ex, en buena parte porque para ambos siempre ha sido prioridad la felicidad de su hijo Santino, de 10 años de edad. De hecho, en diciembre pasado y con la Navidad en puerta, Valdez compartió varias fotos de una cena en su casa, en la que tanto Pato como Odalys estuvieron invitados. “Posada en familia”, escribió en su publicación. A dicha velada tampoco faltó Leo Clerc, el guapo financiero suizo con quien la actriz de 42 años se dio el sí ese mismo mes.

Aunque tanto Grettell como Pato están felices tras haber retomado sus vidas junto a nuevas parejas, su separación fue difícil. En la misma entrevista, la actriz se ha sincerado sobre este tema reconociendo lo duro que fue. “Me divorcié hace 10 años y claro que me dolió el divorcio, pero yo me rijo con amor y lo único que me importa es estar junto a la familia y no perderme ningún momento”, dijo a Las Estrellas, antes de manifestar la gratitud que tiene hacia su ex esposo y su actual mujer por cuidar a su hijo. “Agradezco tanto a Patricio como a Odalys que todo el tiempo cuando no está Santino conmigo me mandan fotos”, agregó.

La admirable relación de Grettell con su ex podría sorprender a muchos, no obstante para ella es algo natural. “No es madurez, es simplemente lo normal, creo que es lo tendríamos que hacer todo el mundo, sumar no restar, y yo lo que quiero es estar más cerca de mi hijo en los momentos que no esté conmigo”, reflexionó la actriz, quien se ha declarado muy enamorada de su esposo. “Dije que sí porque cada momento a tu lado sea siempre una aventura interminable, te amo Leo”, escribió en su cuenta de Instagram sobre el día de su boda con el galán suizo, quien se ha convertido en un gran amigo de Santino.

