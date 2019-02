En ¡HOLA!, Celina del Villar en su entrevista más reveladora al cumplir 50 años No te pierdas el excepcional posado disponible en la edición impresa de nuestra revista, ¡ya a la venta!

Esta semana no te pierdas en la edición impresa de ¡HOLA! México a Celina del Villar quien protagoniza un excepcional posado a sólo unos días de celebrar su cumpleaños número 50 (el próximo 18 de febrero). Con prendas cien por ciento mexicanas y con la atmósfera que ofrece Proyecto Público Print, como telón de fondo, la esposa de Benny Ibarra se sincera sobre cómo atravesó uno de los años más retadores en su vida, tras el cual ¡triunfó el amor!

Sincera, elegante y con la madurez que ha adquirido con el paso del tiempo, Celina impacta en este entrañable reportaje donde su belleza roba cámara: “Le traigo muchas ganas a los cincuentas. A mí las décadas no me han apagado: ni los treinta, ni los cuarenta, ni ahora. Además, cuando miro hacia atrás, me siento satisfecha con lo que he logrado”, nos confesó. En esta charla, Celina nos habla de la delicada situación de salud por la que atravesó hace un par de años y, ante la que decidió mostrarse como una mujer fuerte, aunque al final descubrió que la gran lección de esta prueba era aprender a pedir ayuda. No te pierdas la entrevista completa y todas las espectaculares imágenes de este reportaje, en la edición impresa de esta semana ¡ya a la venta!.

