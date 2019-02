Michelle Salas y la inolvidable sorpresa a su mamá Stephanie por su cumpleaños

Con un detalle extraordinario, Michelle Salas celebró una de las fechas más especiales del calendario: el cumpleaños de su mamá, Stephanie Salas. Pero la alegría que marcó su original felicitación vino acompañada de un mensaje y una sorpresa que tuvo como principales testigos a todos sus fanáticos, quienes no pasan por alto ninguna de las publicaciones que la vlogger de moda suele hacer en redes sociales. Por supuesto, aprovechó la ocasión para revelar por qué situación no pudo estar junto a ella, esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de especulación. Lo cierto es que se mostró contenta y a su vez segura de sí misma, lo que le sirvió para poder preparar este regalo en el que dejó al descubierto otro de sus talentos.

Michelle tomó sus historias de Instagram para revelar un clip en el que aparece haciendo ejercicio, y en medio de su rutina decidió hacer una pausa. “Pasando a otras noticias más importantes que no son ejercicio, ni salud física, hoy es el cumpleaños de la madre más madre del mundo…” dijo emocionada en el clip al que colocó un filtro de corazones, así como la dedicatoria: “@stephaniesalasoficial Felicidades, mami”. En esta grabación se muestra desde el gimnasio y usando ropa deportiva.

Y sin más rodeos, la joven integrante de la dinastía Pinal se sinceró con sus seguidores, a quienes les confesó el por qué de la razón de no pasar junto a Stephanie este día. “Aprovecho para decirles a todas aquellas personas, sin oficio ni beneficio, antes de que empiecen a inventar: ‘¿por qué Michelle no pasó el cumpleaños con su mamá? ¿están separadas? ¿no se hablan?’, no señores. Lamentablemente, y el motivo por el que no me estoy echando unos shots con mi querida madre, es porque me pusieron una cita en migración el día de mañana porque tengo que ir a llenar unos papeles y ya saben como se ponen aquí…”, dijo.

De inmediato, se dispuso a revelar la sorpresa que preparó y con la cual demostró que heredó uno de los mayores talentos de sus padres. “@stephaniesalasoficial, pero sólo porque te amo te voy a cantar Happy Birthday, para que veas lo mucho que te amo”, escribió la hija mayor de Stephanie para luego revelar otra grabación en la que aparece cantando enteramente inspirada. Al parecer, no fue fácil para ella tomar la decisión de dar esta sorpresa, sin embargo, al final decidió hacerlo y ella explicó con claridad sus motivos. “Saben que me da mucha pena cantar en público, pero bueno aquí estoy sola y la verdad es que es medio raro entender que 800 mil personas me ven, pero le voy a cantar Happy Birthday a mi mamá, solo porque es mi mamá”, explicó.

Y claro, con plena felicidad Stephanie recibió las felicitaciones, para muestra la imagen que compartió de su celebración en la que se muestra sonriente frente a una rebanada de pastel con una velita. Como nota al pie, la actriz y cantante escribió parte de la letra de la canción Gracias a la Vida, de la cantante Violeta Parra, a quien dio el merecido crédito. Por supuesto, recibió miles de likes por parte de sus seguidores y amigos entrañables, aunque tampoco pudo faltar el de su hija Camila Valero, quien le dedicó varios emojis de corazón.