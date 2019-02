Andrea Legarreta revela la realidad detrás de su relación con Galilea Montijo

El paso de Andrea Legarreta por el programa Hoy ha sido entrañable. Desde que iniciara como conductora de la emisión, la convivencia con sus compañeros ha sido parte esencial de su vida, un aspecto al que otorga un lugar especial por tratarse de una relación que va más allá de lo laboral, pues considera a cada uno de los integrantes de la producción como parte su familia. Precisamente, -y con este pensamiento-, no ha dudado en alzar la voz cuando sus detractores han emitido versiones sobre el tipo de trato que lleva con cada uno de ellos, en especial con Galilea Montijo, con quien a diario comparte cámaras y micrófonos en el matutino.

Con sinceridad, Legarreta contó cómo a lo largo de los años los lazos afectivos se vuelven cada vez más fuertes con quienes colabora en el programa, aunque confiesa que en ocasiones la situación se torna un tanto compleja. “Hay gente que se va volviendo entrañable… Ha sido muy importante y he tenido mis roses y he tenido mis momentos complicados…”, dijo durante los primeros segundos de una entrevista en el programa Hoy. De inmediato, despejó las incógnitas con respecto a la convivencia con Galilea. “Pleitos así fuertes con ‘Gali’ como la gente ha inventado, no, diferencias de opiniones sí, o que a veces tratan incluso de enfrentarnos y de ponernos a...”, afirmó.

Pero sobre todo, el cariño tan grande que tiene por la tapatía va más allá de cualquier rumor, un sentimiento que ella misma ha confirmado al referirse a su compañera, con quien ha consolidado una de las duplas más populares de la televisión mexicana. “Mi amor por ella puede más que todo lo que hayamos vivido…”, aseguró. Legarreta también destacó que, frente a los constantes cambios que han tenido lugar en el programa, la cercanía con los demás ha sido primordial por una fuerte razón. “Con los años, los cambios se han hecho un poco más fáciles. Es tanta la convivencia que terminas siendo de alguna manera una familia que puede sonar trillado, pero así lo es. Y después de eso te dicen: ‘¿Qué crees? Va a haber un cambio’, entonces duele…”, contó. Así mismo, quiso dejar en claro un punto: "Porque como luego a mí me dicen: 'Pero ustedes son quienes toman las decisiones de quién va y quién se queda', me parece tan absurdo que digan eso porque hay gente a la que yo no hubiera dejado ir nunca..."

Para Andrea, quien ha vivido instantes inolvidables a lo largo de estos años frente a la conducción de Hoy, ser parte de este equipo ha tomado una relevancia equiparable, por ello no contuvo sus deseos al ahondar en este aspecto que ha forjado su vida profesional. “El programa Hoy en un punto dejó de ser un programa o un trabajo para mí. Sin duda es una bendición, una bendición de poder tener a la fecha amigos hermosos, entre los demás descubrimientos y más amores que he tenido a lo largo de este programa obviamente está Nat, Martita Figueroa… y seres y compañeros a los que he querido y he adorado dentro de las distintas producciones…”, dijo.

En este instante, Legarreta se mantiene entusiasmada con su participación en la reciente versión del programa Hoy, en la cual ha abierto su corazón para revelar instantes de su vida poco conocidos. Fue así como en otro instante de esta emisión, la conductora se dispuso a hablar de su infancia, así como de otro de los capítulos más importantes de su vida: el inicio de su historia de amor con Erik Rubín, con quien tiene dos hijas: Mía y Nina.