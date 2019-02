La divertida escapada invernal de los Peña

Han pasado ya más de dos meses desde que Enrique Peña Nieto y los suyos se despidieron de su papel como familia presidencial. Ahora, aunque el político se ha alejado de la vida pública, sus hijos siguen muy activos en redes sociales. Inseparables como siempre Paulina, Alejandro y Nicole se lanzaron a un divertido viaje de hermanos y amigos, y han compartido con sus seguidores algunos vistazos de dónde se encuentran en este momento y de lo bien que la están pasando juntos.

En su cuenta de Instagram, Alejandro Peña dejó ver que está disfrutando de la nieve y las bajas temperaturas en estos días de febrero. Con los copos cayendo y una temperatura que el mismo detalló era de -2°, el hijo varón del ex mandatario se lanzó a esquiar y lo hizo junto a su amigo Juan Domingo Baigorria. Irreconocibles por la necesaria indumentaria para estas actividades, estos dos jóvenes protagonizaron un par de fotos que Peña Pretelini compartió con sus seguidores. “Auuuush”, escribió el hijo de Peña Nieto junto a una foto en la que se le ve parado sobre el suelo blanco y con su compañero al lado.

Quienes se dejaron ver como las mejor cómplices en este divertido viaje fueron Paulina y Nicole, pues incluso hasta retomaron las publicaciones de la otra en sus redes sociales. La menor de estas hermanas compartió un breve video en sus Instagram Stories, en el que deja claro la gran relación que tienen y en el que se ve a ambas dejarse caer en la nieve. “El invierno se acerca”, agregó en su publicación, en la que etiquetó a su inseparable amiga. La hija más pequeña de Peña Nieto hizo otra publicación, en la que se le ve tumbada sobre la nieve, usando una abrigadora chamarra azul cielo y blanco y un gorro. Aunque ninguno de los tres detalló donde se encuentran disfrutando de su escapada invernal, podría tratarse de Estados Unidos.

Aunque los hermanos Peña Pretelini no compartieron ninguna foto delos tres juntos, es sabido que son muy cariñosos y unidos. “Llevas haciéndome cosquillas en el corazón desde que te conocí”, escribió Paulina el año pasado al compartir una foto junto a su hermana menor, misma que ella comentó: “Te amo, te amo”. Y más allá de las redes sociales, estos jóvenes han demostrado ser inseparables, y para prueba de ello el reciente cumpleaños de Alejandro, en el que las emotivas felicitaciones por parte de sus hermanas no se hicieron esperar.

No es de sorprender esta cercanía y cariño entre hermanos, pues han tenido el mejor ejemplo pro parte de su padre. Aunque Peña Nieto no suele tomar las redes a menudo, siempre lo ha hecho cuando se trata de su familia. Fue justamente en el cumpleaños de Alejandro que hizo una aparición en Instagram para dedicarle un sentido mensaje a su hijo varón. “Felicidades a mi hijo Alejandro que llega a sus 21 años como un joven de gran nobleza. Ale, me siento muy orgulloso de ti y deseo que la vida te depare muchas alegrías. ¡Muy feliz cumpleaños!”, escribió.