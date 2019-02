¿Cómo se enteró Sarah Kohan, la novia de 'El Chicharito', que estaba embarazada?

La dulce espera del primer bebé que tendrán Javier ‘Chicharito’ Hernández y Sarah Kohan ha estado llena de sorpresas. Por un lado, la australiana no ha parado de compartir fotos posando de lo más espectacular para presumir su ‘baby bump’, las cuales han sido la sensación entre sus fans. Ahora, se dispuso a revelar detalles puntuales de este embarazo de cinco meses que ha acaparado toda la atención, mismo que ha venido acompañado de cambios significativos. Lo cierto es que conforme pasan los días la felicidad crece entre la pareja, que a lo largo de este tiempo ha disfrutado su romance por paradisiacos sitios alrededor del mundo.

Sarah no ha dejado pasar la oportunidad para hacer partícipes a sus fans de este instante, dando a conocer una serie de confesiones sobre cómo dio inicio esta etapa que tanto a ella como al ‘Chicharito’ mantiene ilusionados. Al ser cuestionada por sus fans sobre cómo y cuándo se enteró que estaba embarazada no dudó en responder. “Nos enteramos alrededor de las 6 semanas y 5 días y lo compartimos cuando tenía 17 semanas en una entrevista que hicimos juntos…”, respondió la influencer en una sesión preguntas y respuestas a través de Instagram Stories.

Por supuesto, hubo fans que no pudieron contener su curiosidad e incluso fueron puntuales con sus preguntas, como la de una persona que quiso saber si en su pasado viaje por Tonga ya estaba enterada de su embarazo. “¡No, no tenía idea! Se nos dijo que no podíamos embarazarnos de manera natural, así que no pensé que podría estarlo cuando comencé a sentirme mal (especialmente estando en un bote todo el día en aguas turbulentas)…”, contó en las primeras líneas de este mensaje, una idea que la llevó sacar una conclusión equivocada. “Por alguna razón pensé que me estaba mareando, algo que nunca me había pasado…”, agregó.

Pero tras ese episodio la historia cambió de rumbo, pues su sospecha fue reafirmada por los acontecimientos que se comenzaron a suscitar. “Sabía cuando llegué a casa, pedí sushi y no quise comerlo”, dijo. Para sorpresa de sus seguidores, Sarah también mostró una imagen de su viaje por Tonga, escapada en la que posó de lo más sexy en traje de baño, luciendo sus curvas y un abdomen que difícilmente podía evidenciar su embarazo, pues tan solo tenía seis semanas. En esa postal, tomada a la orilla de playa, dio muestra de su entera felicidad con una sola palabra. “Embarazada”, la cual acompañó de un emoji de corazón.

Por ahora, la australiana y el futbolista preparan todo para el gran día, aunque siendo muy reservados todavía con respecto a sus planes futuros. Hasta el momento, ninguno de los dos ha compartido el sexi del bebé, un detalle en el que varios fans han fijado su atención. De paso, reafirmó la idea que desde siempre ha tenido con respecto a los bebés, pues de acuerdo con sus palabras desea tener más de uno. “La náusea es temporal, un bebé es para siempre”, escribió.