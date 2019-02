El conmovedor mensaje de Bárbara Mori por su cumpleaños

Bárbara Mori celebró su cumpleaños rodeada de las personas que más quiere e hizo uso de sus redes sociales para comunicar lo agradecida que estaba por tener un año más de vida en el que tuvo la oportunidad de experimentar momentos inolvidables de los cuales mencionó que se sentía de lo más afortunada.

La actriz hizo uso de su Instagram para agradecer a todos por las felicitaciones que recibió a lo largo del día y también para anunciar lo bien que la había pasado el último año: “Hoy es mi cumple sí. ¡41 añitos muy bien vividos! Gracias por un año más de vida”.

El mensaje continuó y la estrella de Rubí expresó que aprendió demasiadas cosas que la convirtieron en una persona más fuerte, e hizo un agradecimiento a todo el cariño y el amor que recibió para salir adelante: “Un año lleno de aprendizaje y entendimiento. De un profundo trabajo interno. Gracias por la conciencia, el amor, la compasión, la luz que hoy me acompañan”.

Además, enterneció al público con unas emotivas palabras que hicieron mención especial al apoyo que recibió por parte de sus seres queridos en los buenos y malos momentos: “Gracias por las personas que me rodean y me dan tanto. Por esas tantas amistades que me hacen ser mejor. A mi familia, amores de mi vida que cada día son más ¡GRACIAS!”.

Bárbara también tomó el tiempo para hablar acerca de ciertas experiencias que la marcaron a lo largo del año y es gracias a ellas que aprendió a tener más fortaleza al momento de experimentar las adversidades que la vida puede presentar: “Por tantos momentos inolvidables. Por las lágrimas que cómo hacen crecer. Por las risas que como nos alimentan y por cada experiencia vivida este año”.

Pero fueron las últimas palabras que Bárbara escribió en su publicación que dejó al público enternecido y es que para cerrar con broche de oro la estrella de Kites dedicó unas palabras a su padre, quien falleció en el 2016: “GRACIAS TAMBIÉN A TI PAPÁ DONDE QUIERA QUE ESTÉS”.