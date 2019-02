La novia de 'El Chicharito' pide consejos en redes sobre las dificultades del embarazo La influencer australiana recurrió a su cuenta de Instagram para preguntarle a sus más de un millón de seguidores recomendaciones para lidiar con las náuseas

Así como Sarah Kohan, novia de Javier Chicharito Hernández, comenzó a ganar fama en Instagram documentando sus viajes por el mundo, ahora que está embarazada ha decidido hacer de este tema su prioridad. Luego de cambiar su identificador de usuario de @Moonstrucktraveller a simplemente @sarahkohan, la influencer australiana le ha dado un tierno giro a esta red social y, desde que hizo público su embarazo ha querido compartir con su más de un millón de seguidores todos los detalles de su estado.

Como mamá primeriza, Sarah ha comenzado a experimentar los síntomas propios del embarazo que, según reveló recientemente, continúan con la misma intensidad que en las primeras semanas. Aunque se encuentra en la semana 22 de embarazo, la australiana reveló que los malestares no cesan e incluso pidió a sus seguidores consejos para aminorar esta situación.

En su última foto en Instagram, Sarah escribió: “He tenido tantas náuseas los últimos días y, básicamente, ¡no he tenido un descanso desde que tenía aproximadamente 1.5 meses de embarazo! Estando embarazada de casi 5 meses, pensé que ya se me habrían pasado. Tomo medicamentos dos veces al día para poder comer y mi prenatal por la noche, para poder dormir sin vomitar, pero me pregunto, ¿tienen algún consejo?”.

De inmediato, sus seguidores comenzaron a hacerle llegar un sinfín de sugerencias, desde comer galletas saladas, oler limón, hasta pastillas de jengibre, consejo que varios apoyaron, una usuaria incluso comentó que su médico se las había recomendado durante su embarazo. Lo curioso de estos mensajes es ver cómo la joven cada día tiene más usuarios que le escriben en español, pues hubo varios mensajes que le llegaron en este idioma, como el de una chica que le recomendó comer una manzana verde por las mañanas.

Aunque todavía no lo habla como quisiera, Sarah está muy aplicada con sus clases de español, de hecho, este mensaje lo comenzó con un “¡Buenos días!”, saludo con el que hizo un guiño a todos aquellos internautas que llegaron a su cuenta luego de enterarse que es la dueña del corazón de Chicharito, quien hace unos días escribió un romántico mensaje en el que mostró su lado más romántico.