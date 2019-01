Adela Micha y el contundente mensaje a sus detractores: 'Hay comentarios que duelen y son decepcionantes'

Sin más rodeos, Adela Micha hizo un paréntesis en una de sus transmisiones de La Saga, por YouTube, para dar a conocer un anuncio importante. Siempre directa, la periodista manifestó su postura frente a los detractores que estos días le han hecho llegar una serie de mensajes negativos, en los que se descalifica el trabajo de su producción por un reciente cambio que ha motivado todo tipo de reacciones. Lo cierto es que una vez más se dispuso a poner las cosas en claro, explicando la razón de las medidas que ha decidido tomar para sacar a flote este proyecto, defendiendo la integridad de cada una de las personas que colaboran con ella.

Luego de que hace unos días Adela anunciara el lanzamiento de unas membresías pagadas, para que los usuarios puedan disfrutar de contenido exclusivo en La Saga, los mensajes comenzaron a llegar, de ahí el pronunciamiento de la comunicadora. “Sí duele, tengo qué decirlo… hay comentarios que duelen y son decepcionantes porque vienen de compatriotas, vienen de mexicanos que saben y que nos han visto a todos hacer un esfuerzo enorme y no solamente en esta nueva etapa que nos ha tocado vivir en la era digital a este equipo de La Saga…”, explicó luego que varios inconformes cuestionaran la creación de esta membresía pagada.

Con firmeza, Micha confesó que sostener La Saga, espacio en el que realiza entrevistas a diversas personalidades no es algo sencillo, sobre todo por la parte monetaria. De ahí las decisiones que fueron tomadas en conjunto con la plataforma de videos, la cual los buscó para emprender esta nueva etapa. “No les estamos robando a nadie, esto es una iniciativa porque llega un momento en donde el cochinito pues se agota, y nos convocó YouTube porque YouTube cree en nuestro proyecto, ha dicho que hemos roto muchos paradigmas, que hemos hecho cosas que otro equipo de trabajo no está haciendo y que por ello nos sugería, para poder seguir manteniendo en pie esto, hacer esto que se llama las membresías…”, dijo.

Adela fue contundente al defender su integridad y rechazó cualquier tipo de señalamiento, poniendo de frente la carrera que la respalda y el trabajo de sus colaboradores. “Conocen mi trayectoria, conocen mi trabajo, saben que nada me ha sido fácil, no nos ha sido fácil y hablo en plural. Entonces pues sí duele cuando nos dicen que les estamos robando. A ver, aquí estamos poniendo no solamente dinero, porque esto no se hace mágicamente, es una estructura de 20 personas en donde constantemente estamos tratando de mejorar nuestro equipo técnico…”, reiteró, molesta por la situación que se ha suscitado.

La periodista también fue puntual y dijo que para quien no desee pagar o una membresía no habría de qué preocuparse, pues podrán seguir disfrutando de los contenidos que comúnmente se suben al canal. Sin embargo, sugirió a los inconformes optar por las demás opciones que actualmente existen. “Yo sí se los quería comentar porque no quiero que haya malas interpretaciones de ningún tipo… Que quede bien clarititito, aquí nadie, nadie le está robando a nadie, todo lo contrario. Hacemos un trabajo que ponemos a su consideración, lo único que tienes qué hacer, si no te gusta lo que hacemos, pues irte a otro lado…”, dijo.