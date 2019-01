¡HOLA! promueve la campaña viral #HelloToKindness Desde ¡HOLA! México nos unimos a este movimiento global en defensa del respeto en las redes sociales

La tolerancia y el respeto deberían ser las características predominantes en los cientos de miles de comentarios que se hacen cada día en las redes sociales. Sin embargo, desgraciadamente la realidad es otra. #HelloToKindness es un movimiento contra el lenguaje abusivo, ofensivo, amenazante, sexista o racista. En ¡HOLA! México promovemos la iniciativa, abanderando este movimiento viral, mundial y global, para decir “no” a los comentarios que no sigan las normas básicas del respeto a los demás. Los haters que se escudan en el anonimato para mostrar actitudes intolerantes y desprecio no deben tener cabida en nuestra sociedad. ¡Digamos sí al respeto, sí a crear un espacio positivo, sí a #HelloToKindness!

¿De dónde parte esta iniciativa?

#HelloToKindness es un movimiento viral que ha iniciado la revista HELLO! al considerar inaceptable que las redes se conviertan en un vehículo de insultos y ataques. HELLO! apostó por esta iniciativa tras comprobar la cantidad de mensajes que recibían, en respuesta a sus informaciones, en los que se buscaba el enfrentamiento y expresados en un lenguaje amenazante. Comentarios racistas y sexistas, e incluso ataques dirigidos a otros lectores, simplemente por tener una postura distinta a la propia. Los mismos periodistas, fotógrafos y corresponsales que tratan la información diariamente han sido blanco de los ataques, factores, todos ellos, que han motivado este paso adelante.

HELLO! cuenta, además, con el apoyo de Kensington Palace, ya que el origen de esta importante iniciativa reside en los numerosos comentarios sexistas y racistas que se escriben en referencia a la Duquesa de Cambridge y la Duquesa de Sussex. El problema se ha agravado hasta el punto de que Kensington ha recurrido a Instagram para aprender las herramientas que les ayuden a lidiar con estos abusos, tal y como señalaron fuentes del palacio a HELLO! Una muestra de la dimensión que alcanza el problema.

En ¡HOLA! cuidamos de que nuestro lector disfrute de un entorno protegido, por lo que la participación está cuidada para eliminar aquellas actitudes que no cumplen los estándares de tolerancia. Nos preocupa la sociedad en la que nos movemos y cómo educamos a nuestros hijos, por lo que no es aceptable que se vea como algo habitual el ser agredido en las redes y otras formas de comunicación social, no deber verse como algo normal recibir una respuesta hostil de parte de otros usuarios solo porque no pensamos de la misma manera. En ¡HOLA! defendemos la libre opinión y la diversidad de criterios, pero siempre dentro de los límites que debe marcar el respeto. HELLO! ha dicho “basta”y queremos hacer lo mismo. En ¡HOLA! queremos sumarnos a esta iniciativa viral y apoyar un cambio responsable en la manera de actuar en las redes sociales. El primer paso es decir #HelloToKindness, ¿te unes a nosotros?