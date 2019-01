Danilo Carrera cambia los foros de televisión por las canchas, ¡será futbolista!

Danilo Carrera se ha consolidado como un rostro conocido en el mundo de las telenovelas, trabajo que le ha acarreado además una gran cantidad de fieles fans. No obstante, este galán de origen ecuatoriano ha querido probar algo distinto a la actuación, sorprendiendo mucho al público que adora verlo en pantalla. Y es que este intérprete ha decidido alejarse por un tiempo de los sets para probar suerte ¡en las canchas! Sí, el actor de 30 años ha dado a conocer de forma inesperada que se está preparando para debutar como futbolista, noticia que muchos siguen sin creer.

Fue en redes sociales cuando Danilo hizo el anuncio sobre el nuevo camino que había decidido tomar, aunque en un principio no fue muy claro para muchos. “Cuando la gente emprende un viaje escribe: ‘con mis maletas llenas de sueños’. Las mías están llenas de zapatos de futbol. Por siempre y por un poco más”, escribió en Twitter el pasado 5 de enero. Este tuit no sorprendió tanto, pues entre los fans del el actor es conocida su afición por este deporte. No obstante, la teoría sobre la nueva ocupación del futbolista se empezó a reforzar cuando se le empezó a ver muy cercano conviviendo con futbolistas de un club de su natal Ecuador.

Pero fue la semana pasada cuando el club hizo el anuncio de su nueva adquisición, que no quedaron dudas sobre la decisión del galán de telenovelas. “Bienvenido. Firma de contrato, Danilo Carrera. Ecuatoriano, delantero. Éxitos en este año Danilo, cuentas con el respaldo de toda una provincia. ¡Vamos con más fuerza que nunca!”, escribió el equipo Fuerza Amarilla Sporting Club al compartir en Instagram una foto del famoso sosteniendo lo que al parecer es el documento que acredita de forma oficial su incorporación a la escuadra.

Aunque Danilo se ha ganado a sus fans con sus méritos en la pantalla, sus fieles seguidoras demostraron serle incondicional, pues de inmediato se volcaron en mensajes de felicitación y apoyo, anticipando al galán ecuatoriano que contará con ellas en las gradas del recinto en el que juegue. “Sacrifico, disciplina, valentía, lucha y coraje son palabras fuertes y complicadas pero también son de mis palabras favoritas junto a las palabras amor y pasión”, escribió Carrera en su Instagram junto a una foto en la que se le ve en la cancha usando uniforme de futbol. “Yo no sé si lograré todo lo que me he propuesto en esta vida, sólo sé que no me voy a ir de aquí sin haber dado todos los días mi 100%”, agregó.

Y tal como lo ha dejado ver en sus posts, el compañero de Michelle Renaud en Hijas de la Luna se está preparando intensamente para su incursión en las canchas. “¡Entrenando con todo! Se dice que se necesitan 10, 000 horas de práctica en lo que sea para llegar a ser un profesional. Yo creo que es verdad pero también creo que cuando hay corazón y garra se puede llegar aunque no tengas esas 10,000 horas encima”, escribió Danilo en otra publicación de Instagram en la que se le ve junto a sus compañeros del club en una intensa sesión de acondicionamiento. Aunque nadie puede predecir cuántos goles anotará este galán, lo que sí es seguro es que dará su mejor esfuerzo y tendrá siempre el apoyo de sus fans.

