'Enamorada', Fernanda Castro estrena misterioso tatuaje

Enfocadas en su futuro, las hijas de Angélica Rivera se han dedicado a prepararse para construir sus carreras. Fernanda Castro, la segunda de ellas decidió dedicarse a la música, camino que la ha llevado a estudiar en Estados Unidos. La también hija de José Alberto Castro suele compartir en sus redes sociales algunos vistazos de su faceta como cantante, pero ahora ha publicado algo mucho más personal, dejando entrever que podría encontrarse enamorada, ¿de qué se trata?

Este fin de semana, la hija de la ex Primera Dama compartió con sus seguidores de Instagram que decidió hacerse un tatuaje. En sus Stories, la joven de 19 años publicó una foto de los que parece ser un estudio, pues hay una mujer preparando las tintas y el material de trabajo. “Gritos”, escribió Fernanda en dicha publicación, cosa que no es de extrañar, pues además de los nervios que implica hacerse un tattoo, también está el dolor. No obstante, Castro Rivera se armó de valor y decidió marcar su piel con un dibujo muy especial.

“Enamorada”, escribió Fernanda en otra de las fotos que publicó en sus Stories, en la que se ve un tatuaje con forma de corazón humano, abajo del cual hay una misteriosa letra K. Otra de las imágenes que subió mostró que es en el antebrazo el lugar en el que se encuentra este dibujo. No obstante, esta joven no etiquetó a nadie, dejando en incógnito si existe alguna persona especial que la inspiró a hacerse dicho tattoo. La hija de Angélica Rivera mantuvo durante años una relación con Sebastián Pereyra y tiempo después se le vio muy feliz junto a Jared Somerville, un joven amante de la música igual que ella.

A diferencia de su madre y su hermana Sofía, Fernanda quiso dedicarse a la música, decisión que la ha llevado a estudiar en una de las escuelas más prestigiadas del mundo en este rubro: el Berklee College Of Music. Fue por este motivo que la joven se mudó a Boston, en Massachusetts. Y aunque está preparándose en el vecino país, esta joven no se olvida para nada de México, y apenas hace unas semanas estuvo en territorio nacional, lugar que le costó mucho dejar para volver a clases. “México, cuánto te voy a extrañar”, escribió en Instagram, dejando ver la nostalgia que le provoca dejar atrás su tierra natal.

La familia siempre ha sido muy importante para Fer, es por ello que aunque ahora que se encuentra en EU estudiando, no ha pasado por alto el cumpleaños de Alejandro Peña, hijo del esposo de su mamá y a quien considera como hermano. Fue en su cuenta de Instagram que le dedicó un sentido mensaje, ya que no pudo estar presente en la fiesta, en la sí estuvo su hermana Sofía. “Te amo, que seas muy feliz. Feliz cumpleaños al mejor hermano del mundo”, escribió Castro al compartir una foto junto al hijo del ex Presidente.

