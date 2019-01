Jacky Bracamontes de sus mellizas: ‘Están para comérselas’

A pesar del poco tiempo que ha pasado desde la bienvenida de sus bebitas y después de presentarlas en exclusiva en ¡HOLA!, Jacky Bracamontes no ha dejado de expresar lo afortunada que se siente de tener a sus dos bebitas en su vida y más aún de tener a Martín, a Carolina, a Jacky y a Renata con ella para experimentar esta gran felicidad por las mellizas.

Tras deslumbrar la alfombra roja y acaparar las miradas con un look asombroso después de haber dado a luz hace dos meses, Un Nuevo Día no tardó en preguntarle a la mexicana acerca de su experiencia como mamá y Jacky no dejó de sonreír al explicarle a la entrevistadora la bendición que han sido Emilia y Paula para ella y su familia ya que vivir con ellas ha sido una vivencia inolvidable.

La actriz confesó al programa que está agradecida por Emilia y Paula quienes nacieron el pasado 20 de diciembre en Miami: “Feliz, agradecida con todo el cariño por supuesto. Mis hijas tienen un mes dos días de nacidas y están para comérselas, ya tienen sus cachetitos gorditos y son hermosas”, dijo la conductora sin dejar de sonreír.

Jacky Bracamontes también entró en detalles para hablar acerca de la experiencia que sus seres queridos han estado viviendo desde que las mellizas llegaron a casa y su respuesta maravilló a los medios ya que la actriz explicó con detalle lo encantadora que habían sido esas vivencias a pesar del gran reto que implicó tener a dos bebitas como Emilia y Paula como nuevas integrantes en la familia.

La estrella de Sortilegio explicó a Un Nuevo Día que a pesar de haber sólo pasado dos meses, ella, Martín, Carolina, Jacky y Renata viven de cambios repentinos en casa debido a que el cuidado de las pequeñas hace que cada uno debe de tener nuevas responsabilidades, pero que al final del día disfrutan al máximo lo encantadoras que pueden ser Emilia y Paula: “Muy bien adaptándonos todos a esta familia de cinco (…) no está fácil, pero es una gran bendición”.